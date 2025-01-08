川普：透過幕僚與習近平接觸 相信兩人能相處融

美國總統當選人川普六日表示，他和中國大陸國家主席習近平已透過幕僚進行交談，相信兩人能相處融洽。

川普六日接受保守派脫口秀主持人修伊特訪問，修伊特提到習近平「難纏」，問川普「你能應付他嗎」？川普說，「我想我們可以，現在他們的經濟不太好，很需要我們」。

川普表示，在新冠疫情以前，「我和習主席的關係很好，非常穩固，非常強大，非常友好。他是一個堅強、有權力的人。你知道，他在中國肯定受到尊敬。但他們現在有問題，我認為我們可能會處得很好。但你知道，這必須是雙向的。中國每年從美國敲詐了一兆美元。你說那是一大筆錢吧？一兆」。

川普說，中國海軍造了很多船，「錢都來自美國」。他還稱新冠疫情是「來自中國的禮物」，讓全球損失六十兆美元和千萬人命。川普話鋒一轉，表示「我想我們會很好，我們已經在談。我們透過他們的幕僚談話。」

川普之前曾表示，除非北京加強打擊高成癮性麻醉藥芬太尼販運，否則他會對大陸商品加徵百分之十額外關稅。川普曾在競選期間威脅要對大陸商品加徵超過百分之六十關稅。

川普將在廿日宣誓就任，他已邀請習近平及其他外國領袖出席華府的就職典禮，但專家認為習近平不太可能參加。川普已任命多名對中鷹派人士在其新政府中擔任要職，包括由參議員魯比歐出任國務卿。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天說，關於中美雙方交流問題，大陸重視川普在上述訪問中的表態，並稱中美透過各種方式保持著溝通。他強調大陸願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

郭嘉昆並未證實川普和習近平是否透過幕僚互動，以及雙方獲致哪些共識。至於中美經貿合作議題，他指出大陸一貫認為中美經貿合作的本質是互惠、互利，強調中美各自的成功是彼此的機遇，中美各自的發展是彼此的助力。大陸願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美經貿關係穩定發展。