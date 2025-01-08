川普：能和習近平相處融洽 暗示美中必須互表友好

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合外電
美國準總統川普(左)表示，他和中國大陸國家主席習近平已透過幕僚交談。圖為2017年川習會。（路透）
美國準總統川普(左)表示，他和中國大陸國家主席習近平已透過幕僚交談。圖為2017年川習會。（路透）

美國候任總統川普6日表示，他和中國大陸國家主席習近平已透過幕僚交談，相信兩人能相處融洽，但他也暗示，美中雙方必須互表友好。

路透報導，川普6日接受保守派脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問，修伊特提到習近平「難纏」，問川普「你能應付他嗎」？

川普說，「我想我們可以，現在他們的經濟不太好，很需要我們」。

川普表示，在新冠疫情前，「我和習主席的關係很好，非常穩固，非常強大，非常友好。他是一個堅強、有權力的人。你知道，他在中國肯定受到尊敬。但他們現在有問題，我認為我們可能會處得很好。但你知道，這必須是雙向的。中國每年從美國敲詐1兆美元。你說那是一大筆錢吧？1兆」。

川普還說，中國海軍造了很多船，「錢都來自美國」。他還稱新冠疫情是「來自中國的禮物」，讓全球損失60兆美元和千萬人命。

但川普話鋒一轉，表示「我想我們會很好，我們已經在談。我們透過他們的幕僚談話。」

川普曾表示，除非北京加強打擊高成癮性麻醉藥芬太尼（fentanyl）的販運，否則他將對中國大陸進口產品加徵10%的關稅。川普曾在競選期間威脅，要對中國大陸產品課徵超過60%關稅。

川普將在20日宣誓就任，他已邀請習近平及其他外國領袖出席在華府的就職典禮，但專家認為習近平不太可能參加。

另一方面，美國國會6日在兼任聯邦參議院議長的副總統賀錦麗、以及聯邦眾議院議長強生主持下，快速驗證川普已獲得足夠選舉人團票，兩周後可依法宣誓就職，再度入主白宮。

川普 美國大選

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