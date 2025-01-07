杜魯多宣布辭職後 川普再提議加拿大成為「第51州」

（德國之聲中文網）川普在他自己的社交平台Social Truth發文寫道：“許多加拿大人熱愛成為第51個州。美國無法再承受與加拿大為維持生存所需的巨額貿易逆差和補貼。杜魯多知道這一點，所以辭職了。”

“如果加拿大與美國合並，就不會有關稅，稅率也會大幅降低，而且他們會完全不受俄羅斯和中國船只的威脅。兩國攜手，將會成為一個多麼偉大的國家!!!”

川普去年11月再度當選美國總統。此後，在海湖莊園的一次晚宴上曾對杜魯多提出這個建議，引起現場一片哄笑。自此以後，川普多次在社交媒體上將杜魯多稱為“加拿大州州長”。

杜魯多周一（1月6日）宣布辭去自由黨黨魁職務，但將留任總理職務直到自由黨選出新領袖。

現年53歲的杜魯多2015年11月上任，兩度獲得連任，其任期接近10年。大約兩年前，他的支持率因民眾對房價高漲的憤怒而持續下滑。最新的民意調查顯示，自由黨在今年秋天的大選中將慘敗給目前在野的保守黨。加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）去年12月中遞出辭呈，原因是與杜魯多就應對川普的關稅威脅存在分歧。

(通訊社)

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