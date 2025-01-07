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反擊川普野心！丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」 強化格陵蘭主權

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
丹麥王室近期修改徽章，放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊圖案，明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。取自維基百科
丹麥王室近期修改徽章，放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊圖案，明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。取自維基百科

美國總統當選人川普近期頻頻放話想買下丹麥自治區的格陵蘭島，以納入美國領土，引發丹麥政府和格陵蘭自治政府的強烈反彈。丹麥王室最近修改徽章，刻意放大代表格陵蘭的北極熊圖案，似乎有意強調對格陵蘭的主權。

衛報等報導，丹麥王室最近公布新的王室徽章，新版徽章放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島（Faroe Islands）的公羊圖案，明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。

此外，新徽章還拿掉象徵卡爾馬聯盟（Kalmar Union）的三王冠。卡爾馬聯盟於1397年成立，當時的挪威、瑞典和丹麥三個斯堪地那維亞王國共同擁戴一個君主，直至1523年聯盟瓦解。

丹麥王室表示，徽章移除三王冠圖像是因為「其已不再具有關聯性」。並指修改徽章的建議來自丹麥國王佛瑞德里克十世（Frederik X）2024年1月14日繼位時所任命的委員會。

佛瑞德里克十世去年繼位時曾強調對兩大自治區、格陵蘭和法羅群島的主權。他上周發表新年賀詞時再度提及格陵蘭說：「全體國人團結一致，我們每一個人都效忠於丹麥王國。從王國外的南什列斯威（South Schleswig）的少數民族一直到格陵蘭。我們屬於一體。」

報導指出，這是丹麥王室自1819年以來第五度更改徽章圖案，上一次更改是1972年。

哥本哈根大學歷史學家塞巴斯蒂安（Sebastian Olden-Jørgensen）表示，丹麥發出有關當前地緣政治的明確訊號，特別是在格陵蘭推動獨立的情況下，表明王室支持國家政策，即維護丹麥的統一。

川普上月再次表示，希望美國買下格陵蘭島，稱「對格陵蘭島的所有權和控制權是絕對必要的。」他曾在第一個任期內就公開宣布想要購買格陵蘭島，但在進行任何談判之前就遭到格陵蘭和丹麥方的公開拒絕。

丹麥 川普 格陵蘭

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