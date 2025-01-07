川普要求延後封口費案宣判 法官駁回
美國總統當選人川普請求紐約法官延後定於本週稍晚對其封口費案的宣判，法官今天駁回聲請。
法新社報導，法官莫城（Juan Merchan）上週裁定，儘管川普即將就職，但其量刑判決仍應於10日進行，並駁回川普律師對有關其勝選應意味此案結束的論點。
莫城在兩頁的裁決中指出，檢察官反對延後宣判，除非川普在最後一刻成功向上級法院上訴。
莫城說：「本院檢視被告支持其動議的論點，發現這些論點大多都是重複他過去多次提出的論據。」
「被告要求中止訴訟程序的動議，包括定於2025年1月10日舉行的量刑聽證會，予以駁回。」
莫城表示，宣判當天，川普可親自到庭或透過視訊聽判，並表示他不打算對川普判處徒刑。
川普被控於2016年大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，藉此掩蓋自己婚外情的醜聞。曼哈頓的陪審團去年5月認定他所涉34項偽造商業紀錄罪名成立，最重可判刑4年。
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