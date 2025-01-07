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川普長子將秘訪格陵蘭！老爸證實了：讓格陵蘭再次偉大吧

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統當選人川普長子小川普。路透
美國總統當選人川普長子小川普。路透

美國總統當選人川普長子小川普（Donald Trump Jr.）7日計畫訪問丹麥自治區格陵蘭島。由於川普2周前才重申想買下格陵蘭成為美國領土，使得小川普此行動向備受關注。

美國媒體報導，小川普計畫在格陵蘭島進行1天的私人訪問，替自己的播客節目錄製影片。且據稱小川普此行不會與任何政府官員見面。

丹麥官方媒體引述丹麥外交部說法證實，小川普7日將抵達格陵蘭島進行私人訪問，且並未要求與格陵蘭政府官員會面。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）尚未對此事置評。

格陵蘭媒體報導指出，小川普將與格陵蘭的執政黨前進黨黨魁杰森（Erik Jensen）以及金融部門官員會面。

對此，川普6日也在社群媒體發文證實，稱兒子將「和其他多位代表將去那裡旅行，參觀一些壯觀景色。」並指「格陵蘭是個了不起的地方，如果它成為美國的一部分，那裡的人民將會受益無窮。我們會保護它、珍惜它，免受外界惡人侵害。讓我們讓格陵蘭再度偉大吧！」

川普去年底重申，美國應該要「擁有與控制」600年來屬於丹麥一部分的廣大北極島嶼格陵蘭，引發丹麥政府和格陵蘭自治政府的強烈反彈。

丹麥 小唐納‧川普 川普 格陵蘭

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