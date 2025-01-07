川普讚習近平備受尊敬！有信心兩人「處很好」 但撂1狠話

美國總統當選人川普6日表示，他和中國國家主席習近平已透過幕僚進行交談，相信兩人能相處融洽。

路透報導，川普6日接受保守派脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時說：「我們已經在談。我們透過他們的幕僚談話。」

川普並形容習近平是個強大且有力的人，在中國受人尊敬，「而且我想我們可能會處得非常好，我這麼預測」。但川普也強調，「這必須是一條雙向道路」，並再次指控中國一直在經濟上「敲詐」美國。

川普此前曾表示，除非北京加強打擊高成癮性麻醉藥芬太尼（fentanyl）的販運，否則他將對中國商品加徵10%的額外關稅。川普曾在競選期間威脅要對中國商品加徵超過60%關稅。

川普將在20日宣誓就任，他已邀請習近平及其他外國領袖出席華府的就職典禮，但專家認為習近平不太可能參加。