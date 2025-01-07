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美元收斂跌幅、川普否認關稅政策會縮水 杜魯多辭黨魁加幣走揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師說，儘管川普的關稅政策仍不確定，但美國相對經濟實力的核心基本面將保持不變，這對美元是利多。路透
分析師說，儘管川普的關稅政策仍不確定，但美國相對經濟實力的核心基本面將保持不變，這對美元是利多。路透

美元周一走低但收斂跌幅，川普否認華盛頓郵報的報導，強調關稅政策不會縮水。加拿大總理杜魯多迫於壓力辭去黨魁，加幣應聲走揚。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一一度大跌1.1%，但後來跌幅收斂至0.6%，報108.257。

據華盛頓郵報報導，川普幕僚正在研究只對關鍵進口商品加徵關稅的計畫，而不是對所有進口商品課徵關稅。但川普隨後否認此事。

野村國際外匯策略師Yusuke Miyairi說：「儘管川普的關稅政策仍不確定，但美國相對經濟實力的核心基本面將保持不變，這對美元是利多，」「我們認為2025年美元兌大多數貨幣將走強。」

美元兌加幣一度下跌1.2%至1.4280。

Monex外匯交易員Helen Given說：「似乎有一些樂觀情緒認為下一任總理可能更適合帶領國家因應川普政府的潛在影響，」「川普今早反駁關稅的言論抑制了加幣反彈，但總的來說，最初的反應似乎對加幣有利」。

歐元兌美元升值0.8%至1.0388，此前德國地區CPI數據顯示物價加速上漲，促使交易員削減對歐洲央行今年降息的押注。

美元兌日圓升值0.2%至157.62。

川普 杜魯多 美元 關稅

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