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風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
為迎接1月20日的就職典禮，美國國會山莊周邊已強化路障和圍欄等安全措施。(路透)
為迎接1月20日的就職典禮，美國國會山莊周邊已強化路障和圍欄等安全措施。(路透)

美國新國會6日認證美國總統當選人川普在去年大選中獲得勝選；華府近日正經歷暴風雪來襲，但議會風雪無阻，仍完成認證程序。

美國去年11月5日舉行總統大選，川普以312張選舉人票擊敗副總統、民主黨候選人賀錦麗的216張選舉人票。

國會6日依法開會、召開聯席會議，確認選舉結果；兩黨代表於會中大聲宣讀計票結果，最後負責主持會議的賀錦麗以參議院主席的身分宣布選舉結果，由川普和副總統當選人范斯（J.D. Vance）勝選。

自從2021年1月6日發生國會暴力衝擊事件之後，國會2022年通過修法，不僅大幅增加議員否決計票結果的困難度，也明文規定副總統無權決定1月6日的計票結果。

美國東岸6日遭遇今年第一場暴風雪，包括華盛頓特區、馬里蘭州、維吉尼亞州等地都有大量積雪，不過國會風雪無阻，還是照常舉行認證程序，並在最後和平落幕。

川普將於1月20日宣誓就職，並計劃在宣誓就職前一天，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）舉行勝利造勢大會。

川普 美國大選

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