美國會認證川普勝選 成為第47位總統
美國國會今天認證川普（Donald Trump）贏得去年11月總統大選，成為美國第47位總統，國會議員們點算並確認了選舉人團票。
主持美國參眾兩院聯席會議的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）向國會議員宣布，「佛羅里達州的川普獲得312張選舉人團票，加利福尼亞州的賀錦麗拿下226張」。
賀錦麗還說，國會對於選舉人團票的正式點算結果，應被視為川普和副總統當選人范斯（JD Vance）在1月20日宣誓就職的認證宣告。
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