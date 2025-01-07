川普對中政策 龐培歐：打造強大威懾軍力

美國前國務卿龐培歐昨天表示，相信美國總統當選人川普上台後的對中國立場與其第一任期類似；基於對中國國家主席習近平和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決鴉片類藥物芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

龐培歐在川普第一任期先後擔任其中情局長和國務卿，二○二○年發表被喻為「新冷戰檄文」的抗中演說；川普去年十一月當選後沒多久，即公開發文表示不會邀龐培歐入閣。

龐培歐昨天在「福爾摩沙共和會」的活動表示，美國在川普第一次執政時，首次把中國視為敵手（adversary），中國未來持續對美國構成實在的風險，他相信即將上台的川普政府也會共享這些觀點，川普政府將致力解決芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

被問到川普邀請習近平參加廿日的美國總統就職典禮，將如何影響未來美中政策的走向，龐培歐表示，正如同川普首次執政時，雖然與北韓有諸多價值分歧之處，依然派遣一波波資深官員與北韓政府互動，就是在確保降低衝突的風險；他相信川普邀請習近平觀禮，也是類似出發點。

龐培歐表示，美國會與日本、澳洲、越南、菲律賓、印尼和印度等國共享與中國截然不同的民主、人權及繁榮價值，這是大家共同的使命；龐培歐以自己在川普政府服務四年為例，「你完全可以相信美國會繼續做這件事」，美國的承諾不會動搖。

龐培歐提到，是時候揚棄只會帶來區域風險的戰略模糊，他相信川普上台後會正視現實，並取得更好的成果。

雖然龐培歐曾主張「台灣不是中國的一部分」，應揚棄戰略模糊；不過到目前為止，美國政府無論共和黨或民主黨執政，均長期恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。