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川普重掌白宮 賀錦麗主持認證

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國國會在美東時間六日下午（台灣時間七日清晨二時）開會，確認川普贏得二○二四年的總統大選。這場選舉人票確認會議，將由副總統賀錦麗主持，可望平順完成，與四年前連任失敗的川普號召抗議拜登勝選而引發國會暴動，大不相同。

四年前的一月六日，川普在華府橢圓形草坪對數千群眾發表激昂演說，聲稱選舉舞弊，他的勝利被偷走。許多支持者隨後步行前往國會山莊，攻占國會大廈，企圖阻止確認選舉人票宣布拜登勝選的總統大選最後一道程序。

美聯社報導，儘管二○二○年大選並無證據顯示出現足以改變選舉結果的大規模舞弊，一月六日當天在暴徒被驅離之後，仍有八名參議員及一三九名眾議員拒絕為拜登勝選投下確認票。

四年後的現在，這場儀式最多可能只會讓賀錦麗不安；根據美國憲法，賀錦麗身為副總統，必須主持總統選舉勝選認證工作。

國會暴動事件後，國會已修法對確認選舉人票的程序完成更新，對於各州角色明確釐清，強調副總統主持程序時角色純屬儀式性。儘管認證預計將順利進行，但美國各地仍籠罩不安氣氛。

元旦當天，紐奧良發生駕車衝撞恐攻事件，拉斯維加斯川普飯店外還發生特斯拉卡車爆炸的自殺事件，讓今年震撼開場。此外，已故前總統卡特為期六天的國葬儀式已開始，政府大樓懸掛的美國國旗一個月內都將降半旗致哀，包括一月廿日川普就職典禮期間。為了防止騷亂，當局仍在國會大廈周邊豎起安全柵欄。

二○二○年大選過後，許多共和黨員指稱選舉大規模舞弊，因此無法確認拜登勝選，川普二○二四年十一月勝選之後，同一群共和黨員則說計票準確。

川普 美國大選

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