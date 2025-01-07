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川普擬縮小關稅計畫 只針對關鍵商品、讓重要產業回流

聯合報／ 編譯林文彬劉忠勇／綜合報導
美國候任總統川普的幕僚正評估調整適用於所有國家的關稅計畫，據傳考量通膨因素，可能縮小關稅範圍。圖為川普（中）去年十月競選時在賓州造勢，主張加強化石燃料開採鑽探。（美聯社）
美國候任總統川普的幕僚正評估調整適用於所有國家的關稅計畫，據傳考量通膨因素，可能縮小關稅範圍。圖為川普（中）去年十月競選時在賓州造勢，主張加強化石燃料開採鑽探。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國總統當選人川普幕僚正評估調整適用於所有國家的關稅計畫，可能改成只針對關鍵商品，而非所有進口商品都會面臨關稅。美國通膨頑強的憂慮持續升高，或許是川普幕僚可能縮小初步關稅影響範圍的原因之一。

川普早在當選美國總統前就提出開徵全面性關稅的想法，要對進口至美國的所有商品課徵最高百分之十或百分之廿的關稅。消息人士指出，在川普入主白宮前夕，川普幕僚正討論把這項全面性關稅計畫，調整成只適用於被視為攸關國家或經濟安全的特定產業。知情人士表示，川普幕僚目前尚未做出決定，仍可能調整計畫。

關稅範圍可望縮小的消息傳出後，美元指數應聲急貶，多個貨幣兌美元走升，例如歐元和英鎊均升值。

川普即將在十三天後就任，他上任後到底哪些進口或產業會面臨關稅，目前仍不得而知。消息人士透露，初步討論大多聚焦於川普團隊希望回流美國的數個重要產業，例如國防工業供應鏈、重要醫療用品和能源生產。

在國防工業供應鏈方面，美國可能對鋼、鐵、鋁及銅開徵關稅，重要醫療用品涵蓋注射器、針頭、小藥瓶及製藥原物料；能源生產部分則有電池、稀土礦物甚至太陽能面板。

此外，聯準會（Ｆｅｄ）前主席柏南克近期也在舊金山由美國經濟學會（ＡＥＡ）主辦的座談會上表示，即將上任的川普政府所提出的經濟政策不會對通膨造成劇烈變化，「川普政策姑且不論在公共財政方面的優劣，我認為對通膨的影響可能是輕微的」。

他指出，川普希望延長二○一七年減稅政策，基本上已經實施。此外，移民政策的變化是一個緩慢且不確定的過程，對整體經濟的影響不大。

柏南克也指出，關稅政策的未來走向難以預測，因為不確定川普只是將關稅當做談判的籌碼，還是希望永久落實。此外，關稅的規模和範圍也是個未知數。他強調，實施進口關稅既會降低經濟產出，也會推升通膨，因此Ｆｅｄ會如何因應並不明確。

柏南克說：「除非出現一些非常特殊的情況，包括地緣政治風險，否則這些政策似乎不會對通膨走向帶來劇烈的變化。」

川普 美國大選

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