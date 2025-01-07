外電報導評估僅對關鍵產品課稅 川普否認限縮關稅計畫

美國總統當選人川普幕僚據傳正評估調整適用於所有國家的關稅計畫，可能改成只針對關鍵商品，而非所有進口商品都會面臨關稅。

不過，稍晚川普在社群平台上表示，「華盛頓郵報的報導援引了不存在的所謂匿名消息來源，錯誤地指出我的關稅政策將被削減。那是錯誤的。」

川普早在當選美國總統前就提出開徵「全面性」關稅的想法，要對進口至美國的所有商品課徵最高10%或20%關稅。華盛頓郵報引述消息人士說法報導，在川普入主白宮前夕，川普幕僚正討論把這項全面性關稅計畫，調整成只適用於被視為攸關國家或經濟安全的特定產業。知情人士表示，川普幕僚目前尚未做出決定，仍可能調整計畫。

到底哪些進口或產業會面臨關稅，目前仍不得而知。消息人士透露，初步討論大多聚焦於川普團隊希望回流美國的數個重要產業，例如國防工業供應鏈、重要醫療用品和能源生產。

在國防工業供應鏈方面，美國可能對鋼、鐵、鋁及銅開徵關稅，重要醫療用品涵蓋注射器、針頭、小藥瓶及製藥原物料；能源生產部分則有電池、稀土礦物甚至太陽能面板。

美國通膨頑強的憂慮持續升高，或許是川普幕僚可能縮小初步關稅影響範圍的原因之一。

此外，前Fed主席柏南克近期也在舊金山由美國經濟學會（AEA）主辦的座談會上表示，即將上任的川普政府所提出的經濟政策不會對通膨造成劇烈變化，「川普政策姑且不論在公共財政方面的優劣，我認為對通膨的影響可能是輕微的」。

他指出，川普希望延長2017年減稅政策，基本上已經實施。此外，移民政策的變化是一個緩慢且不確定的過程，對整體經濟的影響不大。

柏南克也指出，關稅政策的未來走向難以預測，因為不確定川普只是將關稅當做談判籌碼，還是希望永久落實。此外，關稅的規模和範圍也是個未知數。他強調，實施進口關稅既會降低經濟產出，也會推升通膨，因此Fed會如何因應並不明確。

柏南克說：「除非出現一些非常特殊的情況，包括地緣政治風險，否則這些政策似乎不會對通膨走向帶來劇烈的變化。」