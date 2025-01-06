川普全面關稅計畫縮了 傳可能改只針對關鍵進口、美元應聲走貶

美國總統當選人川普幕僚據傳正評估調整將適用於所有國家的關稅計畫，可能改成只針對關鍵商品進口，而非所有商品都會面臨關稅。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的彭博美元指數應聲走貶0.9%，貶值幅度為去年11月以來最大。

川普早在當選美國總統前就提出開徵「全面性」關稅的想法，要對進口至美國的所有商品課徵最高10%或20%關稅。華盛頓郵報引述消息人士說法報導，在川普入主白宮前夕，川普幕僚正討論把這項全面性關稅計畫，調整成只適用於被視為攸關國家或經濟安全的特定產業。知情人士表示，川普幕僚目前尚未做出決定，仍可能調整計畫。

到底哪些進口或產業會面臨關稅，目前仍不得而知。消息人士透露，初步討論大多聚焦於川普團隊希望回流美國的數個重要產業，例如國防工業供應鏈、重要醫療用品和能源生產。

在國防工業供應鏈方面，美國可能對鋼、鐵、鋁及銅開徵關稅，重要醫療用品涵蓋注射器、針頭、小藥瓶及製藥原物料；能源生產部分則有電池、稀土礦物甚至太陽能面板。

美國通膨將持續頑強的憂慮持續升高，或許是川普幕僚可能縮小初步關稅影響範圍的原因之一。