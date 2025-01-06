蓬佩奧：川普首任定調大陸為對手 這次執政應會維持

美國總統當選人川普將於20日宣誓就職，對中立場受矚。美國前國務卿蓬佩奧今天表示，新政府的對中立場不會有太大改變，他在第一任期的國家安全戰略首次將中國列為「對手」（Adversary），相信新政府將維持類似模式，且他與新政府人員熟識，他們理念一致。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一年內兩度訪台，上次來台是受邀參與總統賴清德就職典禮，他上午出席福和會舉辦的「邁向永久和平——美台的共同使命」論壇，立委陳冠廷、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春及多位學者出席與會。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於20日就職，台大政治學系名譽教授明居正與媒體關切，川普2.0是否維持對中強硬的立場，又新政府內定國務卿盧比歐（Marco Rubio）立場友台，能否頂住川普或即將主掌「政府效率部」的馬斯克（Elon Musk）的壓力。

蓬佩奧認為，川普的政策路線不會與首次執政有太大不同；美國總統拜登（Joe Biden）理解西方唯一威脅是中國，並採取立即手段，川普想必也會這麼做；川普第一任期的國家安全戰略首次將中國列為「對手」，當時甚至一度要用更強硬的字眼。相信新政府將維持類似模式，且他與新政府人員熟識，他們共享此理念。

蓬佩奧也說，在川普第一任期時，外交、國安政策是由總統主導，內閣成員則是提出能力所及的最佳建言，並根據總統方針來執行政策，相信盧比歐團隊也是如此。

被問及川普數度拋出增加關稅的政策，蓬佩奧直言，過去川普政府以經濟制裁說服他國改變商業行為，只要改變商業行為後即解除制裁，這會是他希望川普上任所採取的方式；而美國對台貿易赤字，台灣應思考如何與美國新政府交涉，手上又握有哪些有用工具。

媒體另問及川普邀請中國國家主席習近平出席就職典禮一事，蓬佩奧打趣地說，川普可能很想讓習近平見證美國政權的和平移轉。

現場與會者提問，中國曲解聯大第2758號決議，壓縮台灣國際空間，引起各國關注，現在是否為台灣申請加入聯合國的時刻。

蓬佩奧指出，這是台灣領導層必須做的政治決定，但台灣是否應為聯合國一員，答案為「當然是，這一點都不複雜」，但其中政治程序、達成方式以及時間表，他沒有答案；但他也說，聯合國在根本上已失靈，偏離75年前的設立宗旨，並向中國共產黨靠攏。