宏國總統：若川普遣返移民 就關美軍基地

宏都拉斯女總統卡斯楚藉由元旦演說，公開提醒美國總統當選人川普，若他廿日就任總統後大規模遣返來自宏都拉斯的非法移民，她將不惜以關閉宏國境內的美軍基地並中斷宏美軍事合作作為報復。

卡斯楚一日在官媒發表元旦談話，揚言若川普上任後展開大規模遣返行動，宏國將重新考慮與美軍的合作關係。她說，「對大規模遣返我國同胞這樣的敵對立場，我們必須考慮改變與美國合作的政策，尤其在軍事上」。

卡斯楚強調，數十年來美國在宏國領土設軍事基地，卻一毛錢也沒付，一旦宏都拉斯人遭美方大規模遣返，那就沒有讓美軍基地繼續存在的理由。她也呼籲川普就任後能進行宏美雙邊對話。

自一九八二年起，美國在宏國中部設立巴麥洛拉空軍基地，現有五百名美軍駐防。另自一九八三年以來，美國在宏國首都德古西加巴郊區的科馬亞瓜設立索托卡諾空軍基地，現有約五百五十名美軍駐防。這是美國在中美洲執行人道主義與緝毒行動的重要據點，也是「布拉沃聯合特遣部隊」所在地，被美國國防部視為「無限期的臨時」存在。

卡斯楚言論引發宏國在野黨反彈，今年有意參加總統大選的自由黨政治人物卡利克斯痛批卡斯楚基於個人意識形態，不惜將宏國置於「極度危險」；已表態參選的宏國前副總統納斯拉亞更指控卡斯楚是想跟北京結盟。

對此，五角大廈表示涉及大選政見而非政策而不願置評。

紐約時報報導說，現有五十多萬名宏都拉斯移民在美國，占宏國總人口百分之五。他們每年的僑匯占宏國經濟規模達四分之一。