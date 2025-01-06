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技術移民簽證 恐釀川普聯盟分裂

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統當選人川普的陣營鬧內鬨，共和黨極右派因技術移民議題槓上矽谷幫，在社群平台激烈筆戰，科技富豪馬斯克也加入戰局。 路透
美國總統當選人川普的陣營鬧內鬨，共和黨極右派因技術移民議題槓上矽谷幫，在社群平台激烈筆戰，科技富豪馬斯克也加入戰局。 路透

有分析家稱，川普陣營中的富豪與藍領支持者近來因美國Ｈ–1B工作簽證起內訌，可能從內部破壞脆弱的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）聯盟。

ＭＡＧＡ是川普總統選戰核心口號，但力挺川普並主張對移民採取強硬手段的支持者，與特斯拉執行長馬斯克等重金助選川普的科技富豪間，對是否開放更多擁有專業技能的外國勞工申請Ｈ–1B簽證，近來關係緊張。法新社五日報導稱，這可能演變為不可逆的分裂。

美國馬里蘭州華盛頓學院教授希克爾說，支持ＭＡＧＡ的傳統派與科技公司大打筆戰，儼然成為ＭＡＧＡ內部陷入長期對抗的開端。

全球首富馬斯克近來支持放寬聘僱專技人才的Ｈ–1B簽證，卻發現自己變成ＭＡＧＡ運動的箭靶。他顯然未意識到川普陣營其他盟友的反移民敵意，批評川普草根支持者是「卑劣的愚人」、該被「剷除」。

希克爾將馬斯克、拉馬斯瓦米和其他幾位川普欽點為顧問的科技富豪形容為「具意識形態的自由主義者」，這些人支持傳統保守派優先考慮的事項，像平衡預算與開放更多合法移民，但傳統ＭＡＧＡ支持者更在乎川普代表的美國本土、美國優先主義。

川普前策士、ＭＡＧＡ運動中的媒體明星巴農在其播客節目「戰情室」揚言「狠狠打臉（馬斯克）」，並提醒馬斯克別在「走上布道台的第一周，就開始對人民說教」。

川普 美國大選

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