川普政見 共和黨拚一案闖關

美國共和黨籍議員愈來愈可能試圖將美國總統當選人川普優先強調的政策，包括減稅、削減政府支出與邊境安全等議題，整併為一個「大型而漂亮的法案」，一舉搞定川普的競選承諾。聯邦眾議院議長強生更罕見地在周末與同黨議員開會討論法案內容。

聯邦參議院多數黨領袖圖恩等許多共和黨籍參議員、以及川普首要幕僚米勒，原先都主張把川普優先重視的政策，分成兩個法案的「雙案」策略，讓川普在20日就任後能迅速取得經費以加強邊境管制，至於較為複雜的減稅及削減支出法案，可在今年稍晚時提審，以快速取得重大立法勝利。

不過，Politico報導，強生4日與黨內同僚開會時表示，川普希望能有一個整併所有優先政策的「大協議法案」。知情人士透露，川普在去年12月中之後愈來愈贊成「一項大型而漂亮的法案」，希望能讓黨內所有派系團結一致努力，並強調減稅的重要性。

然而，這種作法需要共和黨各派系的支持，可能需費時數月進行微妙的協商，找到各項政策的平衡點。共和黨內對稅務策略仍有歧見，邊境和能源議題被認為有助贏得共和黨議員的支持。在本屆國會，共和黨在參議院擁有53席（過半），在眾院於經過缺員補選後，與民主黨的席次最多將為220席（過半）比215席。

川普尚未公開參與此事，黨內各派系議員都表示傾向遵循川普的領導。議員助理也表示，共和黨議員持續推動「一項大案」策略，但尚未做成決定，而且要先等確定預算決議能促使「一案」計畫在眾院通過之後，才會決定。

共和黨在全面掌控府會之後，便在討論如何在參議院使用所謂的「預算協議程序」（budget reconciliation），從而避開民主黨的拖延表決策略，但僅限於財政相關法案。若要動用這項程序，參眾兩院必須先同意預算金額，之後再通過法案。共和黨最終如何選擇，將為今年國會忙碌的立法流程定調。

「一案」策略的目的在於強調延長「2017年減稅與就業法」效期；國會若不作為，則減稅可能拖到今年結束之後，全美62%的家庭都將多繳稅，一些人士也擔心減稅若出現不確定性，將使企業界減緩投資。若把邊境安全的經費與削減政府支出措施併入一案，一些更重視邊境安全的議員也會支持，並為眾院領袖省下協商時間。

但「一案」策略也有風險，因為法案規模太大，包括削減社會安全計畫，鬆綁各州及地方政府對減稅額的限制，可能難以取得所有派系的支持。