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義大利總理赴美國佛州見川普 在他就任前尋求加強關係

中央社／ 佛州西棕櫚灘4日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天飛抵美國佛羅里達州拜會美國總統當選人川普，希望在川普1月20日就任之前，尋求加強關係。法新社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天飛抵美國佛羅里達州拜會美國總統當選人川普，希望在川普1月20日就任之前，尋求加強關係。法新社

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天飛抵美國佛羅里達州拜會美國總統當選人川普，希望在川普1月20日就任之前，尋求加強關係。

路透社報導，根據記者和其他人在社群媒體上分享的影片，在川普（Donald Trump）介紹後，川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）成員，以掌聲歡迎梅洛尼。

數日後，梅洛尼將與9日至12日訪問羅馬的美國總統拜登（Joe Biden）會面。

根據義大利媒體報導，雖然會議細節沒有披露，但梅洛尼先前計劃與川普討論俄烏戰爭、貿易問題、中東以及一名被德黑蘭拘留的義大利記者困境。

梅洛尼辦公室婉拒對報導發表評論。

鑑於她的保守派資歷以及她領導的義大利右翼聯盟的穩定性，梅洛尼被視為川普潛在的強大合作夥伴。她也與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）建立了密切的關係。馬斯克是川普的親密盟友，花費超過2.5億美元幫助川普贏得選舉。

根據媒體報導，川普對海湖俱樂部的一幫朋友說：「太讓人興奮了，我和一位出色的女性一起來到這裡，她是義大利總理。」

隨後，川普和梅洛尼坐下來觀賞質疑伊斯特曼（John Eastman）面臨的刑事調查和司法審查的紀錄片。伊斯特曼曾任川普的律師，在川普2020年試圖翻轉選舉結果的努力中扮演核心角色。

梅洛尼面臨的最大挑戰之一，是去年12月19日義大利記者沙拉（Cecilia Sala）在伊朗被捕。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）先前報導，伊朗官方沒有任何具體的指控罪證內容，因為伊朗其實是想把沙拉當「籌碼」，交換釋放伊朗籍的無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）。阿貝迪尼去年12月16日因美國政府通報，在義大利米蘭機場遭逮，正等候被引渡到美國受審。美國麻薩諸塞州（Massachusetts）聯邦法院擬對他提出多項控訴罪名，包括涉入集團犯罪、違反進出口法規、支持恐怖組織等。

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