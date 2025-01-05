快訊

任內5颱風登陸破鄭明典紀錄 首任氣象署長程家平1月16日退休

常剪片「自組PC電腦還是買Mac」？內行人網列利弊：最佳選擇是它

募款突破66億台幣！美國企業金主輸誠砸錢贊助川普就職

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普，圖為他去年底出席保守派團體「美國轉捩點」在鳳凰城的活動發表演說。路透
美國候任總統川普，圖為他去年底出席保守派團體「美國轉捩點」在鳳凰城的活動發表演說。路透

紐約時報引述四名參與募款的人士透露，美國候任總統川普自去年11月當選至今已經募集超過2億美元資金（約台幣66億元），將用於資助其就職典禮、政治運作及其總統圖書館，凸顯商界金主為了討好川普做出的努力。

根據三名知情人士，川普就職募款委員會至少籌得1.5億美元，而且預計有更多資金將繼續進帳，有望超過川普在2017年就職創下的1.07億美元募款（約台幣35億元）。

紐時指出，美國跨國製藥大廠輝瑞（Pfizer）、人工智慧新創公司OpenAI、電子商務巨擘亞馬遜（Amazon ）、臉書母公司Meta，以及不少加密貨幣企業，前仆後繼為川普2025年就職典禮提供捐款，儘管其中有部分過去曾譴責川普及2021年國會暴動案。

美國總統就職委員會可接受來自個人和企業的無限額捐款，但不能來自外國國籍人士。長期以來，試圖避免參與黨派政治的主要企業通常會向就職基金捐款，以示願意與新政府合作，並支持民主的政權交接，無論當選總統屬於哪個政黨。

然而，川普就職典禮和主要募款者之間存在交叉合作，包括一些代表主要企業利益的遊說公司合夥人。為就職典禮籌集資金可以幫助遊說者為客戶爭取進入新政府的機會，也為他們自己贏得在即將上任的政府中的聲譽。

比如，就職委員會四位財務主席之一密勒（Jeff Miller）所屬的遊說公司密勒策略（Miller Strategies），代表輝瑞公司和美國製藥研究和製造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America），這兩機構均已承諾捐款。

這些公司的高層在選舉後曾在川普佛州海湖莊園，與川普欽點的衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）會面，引發外界擔憂一向懷疑疫苗功效的小羅勃．甘迺迪可能如何影響藥品行業。

兩名知情人士透露，倘若就職委員會募集資金超過預算金額，多餘資金將轉作川普卸任後建造總統圖書館所用。

募款 川普 捐款 美國

延伸閱讀

《狂人法則》酷寒戰士增胖變身川普 嘴賤毒舌火力全開

川普勝選後美股基金吸金金額創新高 日股基金失血最多

川普將二度重返白宮 星學者：美中競爭將更激烈但不熱戰

美國消費性電子展聚焦AI科技 分析師：許多廠商籠罩川普關稅陰影

相關新聞

募款突破66億台幣！美國企業金主輸誠砸錢贊助川普就職

紐約時報引述四名參與募款的人士透露，美國候任總統川普自去年11月當選至今已經募集超過2億美元資金（約台幣66億元），將用...

川普將二度重返白宮 星學者：美中競爭將更激烈但不熱戰

美國總統當選人川普將在20日就職，研究美中關係的新加坡學者今天說，美中競爭將更激烈，但不太可能爆發熱戰，而川普對結盟不感...

川普訴請暫緩TikTok「不賣就禁」新法 司法部促最高法院駁回

美國總統當選人川普日前向聯邦最高法院聲請，暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，美國司法部今天晚間則敦促最高法...

熊恩掌參院第一項大挑戰 助川普內閣人選過關

參院共和黨新領袖熊恩（John Thune）在新一屆國會伊始，承諾保護阻撓議事規則「費力把事拖」（filibuster）...

不爽就職日美國為卡特辭世降半旗 川普批：沒人想看到這種畫面

美國前總統卡特（Jimmy Carter）日前辭世，現任總統拜登宣布全國降半旗哀悼30天，包括準總統川普20日的就職典禮...

川普就職典禮 瓜地馬拉檢察總長受邀參加惹議

瓜地馬拉檢察總長波拉斯，被美國拜登政府列為制裁對象並禁止入境，但共和黨卻邀請波拉斯參加新任總統川普的就職典禮，而瓜地馬拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。