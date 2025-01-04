川普將二度重返白宮 星學者：美中競爭將更激烈但不熱戰

美國總統當選人川普將在20日就職，研究美中關係的新加坡學者今天說，美中競爭將更激烈，但不太可能爆發熱戰，而川普對結盟不感興趣，一定程度會影響「陣營對抗」策略。

新加坡民間團體「李氏總會」今天下午舉辦以「川普執政2.0對中美關係的衝擊」為題講座。新加坡聯合早報中國新聞組副主任李氣虹、研究美中及亞太關係的新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江、新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤等人出席。

川普將就職，外界認為未來各國貨物或勞務希望進入美國，很可能需繳納「客製化」關稅，而非依國際組織既定框架進行貿易。川普曾指出將對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%關稅，並對來自中國的商品，額外加徵10%關稅。

對於美中關係恐趨向緊張，熟悉美中台關係的祁冬濤指出，「中美競爭將會更激烈，但不太可能爆發熱戰」。

祁冬濤認為，過去美蘇2大集團冷戰經常有「危險風險」、走在戰爭邊緣，現在所謂的美中新冷戰應不會走向軍事對抗衝突；而過去舊冷戰時期，美蘇陣營對抗基礎是意識形態，且較少經貿互動。

他指出，川普是單邊主義者，對於結盟不感興趣，將一定程度地影響「陣營對抗」策略，如今中國已融入全球化體系，即使各項產業再如何與中國脫鉤，應不會走到昔日美蘇衝突的程度。

「不管是美國或中國都面臨挑戰，美國的挑戰是政治與社會相對分歧，經濟分配出現問題，中國則是經濟發展遇到挑戰」。

川普政府可能盤點美國對外自由貿易協定，甚至要求重啟談判，藉此換取對美國更有利的籌碼。前APEC政策小組主任、新加坡經濟專家丘偉賢曾向中央社分析，這會是有助美國在短期內降低貿易逆差、增加收入的方法，但也可能因進口至美國的商品被課徵高額關稅後，成本上漲轉嫁至消費者進一步推升通膨；如果美國對各國提高關稅，將引來其他國家反制，「對全球經濟發展不利」。

談及印太戰略，祁冬濤認為，台灣位於第一島鏈核心地位，這樣的立場在拜登政府時期多次強調，但川普對於以軍事遏制中國似乎不是那麼感興趣。