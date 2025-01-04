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川普訴請暫緩TikTok「不賣就禁」新法 司法部促最高法院駁回

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統當選人川普日前向聯邦最高法院聲請，暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，美國司法部今天晚間則敦促最高法院駁回川普這項請求。圖／路透社
美國總統當選人川普日前向聯邦最高法院聲請，暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，美國司法部今天晚間則敦促最高法院駁回川普這項請求。圖／路透社

美國總統當選人川普日前向聯邦最高法院聲請，暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，美國司法部今天晚間則敦促最高法院駁回川普這項請求。

美國去年4月通過的TikTok「不賣就禁」新法將於本月19日生效，這代表TikTok得在19日前脫離中國母公司字節跳動（Byte Dance），否則將在美國面臨禁令。

路透社報導，川普（Donald Trump）上月向聯邦最高法院提交聲請狀，訴請法院給予更多時間，等他本月20日上任後針對這項議題尋求「政治解決方案」。

美國司法部的文件則主張，只有在字節跳動能證明其有勝訴機會的情況下，川普的請求才應獲准，然而字節跳動尚未做到這點。

司法部指出，各界普遍相信，中國「透過收集美國人的敏感資訊，以及從事秘密且惡意的影響行動，試圖損害美國利益」。

美國政府堅稱，中國藉由「字節跳動控制TikTok，已對（美國）國家安全構成嚴重威脅：TikTok收集約1.7億美國人及其聯絡人的大量敏感資訊，讓它成為強大的間諜工具」，這點無可爭辯。

聯邦最高法院預計在禁令生效前9天，即本月10日對此案進行口頭辯論。

TikTok 字節跳動 川普 美國大選

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