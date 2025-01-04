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不爽就職日美國為卡特辭世降半旗 川普批：沒人想看到這種畫面

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國準總統川普。路透
美國準總統川普。路透

美國前總統卡特（Jimmy Carter）日前辭世，現任總統拜登宣布全國降半旗哀悼30天，包括準總統川普20日的就職典禮。對此，川普在社群平台發文，稱「沒有人想看到這種畫面，沒有美國人會為此感到高興。」

卡特於2024年12月29日辭世，享嵩壽100歲，國葬將於下周舉行。拜登下令全國聯邦建築和場域降半旗30天至1月28日，以紀念卡特。

對此，將在20日於國會大廈階梯上宣誓就職的川普3日在社群平台稱，民主黨人「對我們的偉大美國國旗可能在我的就職典禮上降半旗一事大感快活」。

他寫道，「他們不愛我們的國家，他們只想到自己」，稱沒有人想看到這個畫面，任何美國人對此都不會高興，並在文末說「讓我們看看事態會如何發展。讓美國再次偉大！」。

當被問及川普言論時，白宮新聞秘書尚皮耶強調，拜登不會撤回或重新考慮降半旗命令。

川普 美國大選

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