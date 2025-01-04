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川普就職典禮 瓜地馬拉檢察總長受邀參加惹議

中央社／ 瓜地馬拉市3日專電
瓜地馬拉檢察總長波拉斯。美聯社資料照
瓜地馬拉檢察總長波拉斯。美聯社資料照

瓜地馬拉檢察總長波拉斯，被美國拜登政府列為制裁對象並禁止入境，但共和黨卻邀請波拉斯參加新任總統川普的就職典禮，而瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArevalo）迄今未受邀，也引起議論。

波拉斯（Consuelo Porras）在2021年被美國列入「貪腐以及不民主行為」的制裁黑名單，她目前被禁止入境美國，這使得她是否能夠出席就職活動成為焦點。不只美國，包括歐盟、加拿大和瑞士也同樣對波拉斯實施制裁，歐盟日前還宣布將制裁延長一年。

但美國共和黨佛羅里達執行董事赫米希（BillHelmich）日前卻對波拉斯發出邀請函，邀請她參加1月17日至21日，美國總統當選人川普在美國華府的就職活動，邀請函上強調將提供「與佛羅里達州選民及贊助者互動的獨特機會」。

不過對這項邀請，瓜地馬拉司法單位還沒有明確表態是否參加，尤其是波拉斯目前仍受到制裁禁止入境，相關程序還需要進一步協調。

波拉斯是由被指控貪腐的前總統賈麥岱（AlejandroEduardo Giammattei Falla），在各界質疑批評聲浪中任命。2021年，波拉斯就因為撤換反貪腐檢察官，以及被指控妨害反貪腐工作以換取政治利益，被美國國務院制裁列入黑名單。

有趣的是，去年川普勝選後，波拉斯立刻公開祝賀，還表示希望「上帝讓川普充滿智慧」。

新任總統阿雷巴洛從前年8月當選後，即遭到司法單位以各種調查手段，企圖翻轉選舉結果。去年1月阿雷巴洛正式上任，多次抨擊波拉斯企圖「策劃政變」，破壞瓜地馬拉的民主法治和政權移交，要求她辭職下台負責。

但波拉斯的保障任期一直到2026年，總統無法干預。而波拉斯也不甘示弱，要求憲法法院同意起訴阿雷巴洛，長期以來雙方的政治鬥爭水火不容，已經衝擊到瓜地馬拉的政治穩定。

川普 美國大選

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