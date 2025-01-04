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FBI改口：紐奧良案凶嫌是孤狼

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

美國聯調局（ＦＢＩ）二日改口說，一日凌晨紐奧良法國區發生的電動皮卡衝撞慶祝新年人群的恐攻案，凶嫌賈巴爾是單獨行動的「孤狼」。

案發後ＦＢＩ一度認為有其他共犯，但ＦＢＩ仍強調賈巴爾「百分之百」受伊斯蘭國（ＩＳ）啟發。

ＦＢＩ透露，德州的美國公民、退伍軍人賈巴爾在發動攻擊前幾小時，曾在其社群媒體臉書貼出五段影片，宣稱他支持ＩＳ，並預告他即將採取的暴力行動。

賈巴爾在影片中說，原本計畫傷害的對象是親友，但擔心新聞頭條不會關注「信徒與非信徒間的戰爭」。ＦＢＩ說他還留下遺囑。

ＦＢＩ反恐部門副助理主任拉亞表示，這是恐怖主義行為，是有預謀的邪惡行為。

賈巴爾駕電動皮卡高速衝撞新年人群，造成十四人死亡、數十人受傷，他最後被警察擊斃。

為安撫外界對爆發大規模恐怖陰謀的擔憂，拉亞強調紐奧良卡車衝撞人群案和拉斯維加斯川普酒店外的特斯拉卡車爆炸案，儘管都在元旦發生，但尚無跡象顯示兩者間存在關聯。

美國福斯新聞報導稱，賈巴爾和拉斯維加斯爆炸案凶嫌李維爾斯貝格都曾在美國陸軍北卡羅來納州的自由堡服役，但官員說兩人的職務並不相同，而且服役時間不同。

路透引述一名匿名的李維爾斯貝格親屬報導，他是川普支持者，曾說川普是「世上最偉大的人」。

ＦＢＩ經廿四小時調查，確信四十二歲的賈巴爾並未得到其他人協助。他犯案前先在紐奧良波旁街沿路的冷卻箱放置簡易爆炸裝置，儘管監控影片顯示有人站在附近，但當局目前不認為這些人以任何方式參與此案。

ＦＢＩ指，賈巴爾去年十二月在休士頓租卡車，卅一日晚間開往紐奧良。陸軍表示賈巴爾二○○七年入伍，在人力資源和資訊科技領域服役；二○○九年至一○年被派往阿富汗；二○一五年轉入陸軍預備役、二○二○年以上士軍階退役。

川普 美國大選

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