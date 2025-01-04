美恐攻頻傳 川普怪拜登

美國總統當選人川普二日在社群媒體批評美國總統拜登是史上最糟糕總統，並認為近日二起恐攻與拜登任內的開放邊境政策有關。

美國一日連續發生二起攻擊事件，包括路易斯安納州紐奧良一名男子駕皮卡衝撞人群，造成至少十五人死亡，卅五人受傷，以及拉斯維加斯的川普酒店門口一輛特斯拉Cybertruck被蓄意引爆，造成一死七傷。

川普先在自家社群媒體「真實社群」指稱，這都是開放邊境造成的結果。川普批評司法部、聯調局（ＦＢＩ）、民主黨政府和地方檢察官沒盡到他們的責任，並認為他們既無能又腐敗。

川普呼籲中情局（ＣＩＡ）應立即介入調查，並稱美國國安和民主正快速瓦解。

川普二日再發文批評拜登任內推動「開放邊境政策」，助長激進伊斯蘭恐怖主義和暴力犯罪，壯大到如今令人不可置信的地步。川普批評拜登是災難並形容拜登是「美國史上最糟糕總統」。

拜登一日對紐奧良攻擊事件發表談話，指凶嫌是曾在軍中服役的美國人，並指出凶嫌有可能受到「伊斯蘭國」（ＩＳ）影響；拜登並呼籲各界在調查結果出爐前不該對案情妄下定論。

拜登二日召開會議，與副總統賀錦麗和國安團隊商討紐奧良攻擊事件，執法單位也在會中向拜登報告拉斯維加斯爆炸案調查進度。

針對紐奧良案，拜登說尚未找到任何同謀共犯，顯示嫌犯是單獨犯案；相關單位現階段仍在調查兩起攻擊事件是否有所關聯。

拜登指出，據調查，拉斯維加斯爆炸案的凶嫌曾在美國陸軍服役；ＦＢＩ正與五角大廈合作調查，包括詢問曾與凶嫌一起服役的同袍，以釐清嫌犯可能的犯案動機。