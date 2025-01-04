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美中台博弈…建私人管道 20川普與習近平都在摸索

聯合報／ 本報記者郭崇倫

川普選上後，大家非常注意他與大陸國家主席習近平的互動，習近平雖按照慣例發了賀電，但兩人一直沒通電話，或至少未見諸媒體。這和大多數國家的領導人爭相表示與川普通了電話迥然不同。

目前中美間既存的廿幾個接觸管道，在川普上任前已完全停擺，等候新政府指示，但北京在意的不是這些管道，而是習近平與川普間的私人管道。

川普公開示好 盼面對面談判

川普現在頻頻出招，公開邀習近平出席就職典禮，中方因不符合外交慣例，習近平本人不會來，將派代表出席；華爾街日報又引述消息人士報導，川普團隊已向中國表達希望繞過正式外交管道，與蔡奇等習近平核心官員直接對話，但中方認為這種脫離既定程序或帶來政治風險，北京目前也不會接受。

川普的動機，是出於他多年做生意的經驗，即找到有能力做決定的人直接面對面談判，往往能談成交易，無論對方是曼哈頓的地痞流氓、紐約市政府、普亭或金正恩。

有人認為川普現在在國內已獲政治上完全的勝利，急於第二任在國際上建立同等的事功，成為偉大領導人，而這需與世界其他強權合作。在國際事務中，他對普亭及習近平等強人領導人的尊重程度遠大於美國盟友領導人，像加拿大總理杜魯多和日本首相石破茂。這是川普欽佩強人的心理和商人自卑情結，也隱含美國在處理國際關係時的某種策略。

這就是川普派特使探口風，但普亭卻公開拒絕川普提議的原因，一方面是時間在俄羅斯這邊，若接受停火提議就要停戰，對俄國是不利的。但另一方面就是刻意擺出姿態，要川普迎合俄國的條件。

川普也希望和習近平有更多直接溝通，甚至在記者會公開說「中國和美國可一起解決世界所有問題，你想一想，這很重要 」，儘管中國未必認同，但這等於推崇中美同等級的Ｇ２。

陸盼有主動權 打入川普核心

即使如此，中國也不好隨意應和，更不能讓川普招之則來，尤其外界會將習近平參加川普的就職典禮視為萬國來朝，這樣又置北京尊嚴於何地？

中國對與川普建立私下管道其實有興趣，但由於國安考慮，美方官員要與北京官員私下聯繫，要比與台灣和南韓官員難，而因為大陸的反間諜法，中方官員對美國人避之唯恐不及，更難有私下接觸。

中國更希望的必須是「操之在我」。換句話說只需中國打入川普核心，而不希望川普打入中南海核心，至今中國找來找去，似乎只有馬斯克。大家都說「當中國領導人需要向川普傳達重要信息時，馬斯克顯然是最好的溝通管道」。

但馬斯克與川普的關係說崩就崩，不像第一任時是駙馬爺庫許納，有家族紐帶，當時經中國駐美大使崔天凱與庫許納建立的私人管道，協助安排習近平伉儷在川普剛上任時到海湖莊園作客，但已今非昔比，退休的崔天凱選前曾赴美，想要與他在川普政府的老朋友拉關係，但受限於川普團隊的嚴令，大家都不敢見他。

反過來，美方希望找到中方有人願傳話給習近平；過去兩年有鑑於中共決策體制不透明，美國往往希望找到關鍵的人直接傳遞訊息給習近平；白宮國安顧問蘇利文去年八月訪問北京時，點名會見中央軍委副主席張又俠，兩人見面時，張又俠特別聲明「您要求與我舉行此次會談，體現美國政府對軍事安全和兩軍關係的重視」。

帶話人不好當 劉鶴前車之鑑

川普團隊要找的是蔡奇，他更是關鍵中的關鍵人；美國官員向媒體透露，中情局長伯恩斯去年五月祕密訪中，曾與蔡奇會面，蔡奇是現任中央政治局常委、中央書記處書記，當然是核心成員。但更重要的他是中辦主任，與習近平關係最近，最了解習近平的想法。

但畢竟處理中美關係，最後可能落得兩面不是人，其實是有前車之鑑。前國務院副總理劉鶴曾是習近平最重要的財經智囊，也是川普第一任經貿談判時的中方主談人，沒有功勞也有苦勞，但在國內痛批中美經貿協議是「喪權辱國」的壓力下，廿大不僅沒晉升政治局常委、總理，至少留任常務副總理，卻反而黯然退場。

蔡奇會不會擔任私人管道還是要看習近平的意思；馬斯克能不能替大陸傳的了話？要看川普是否還信任他。私人管道能否成形，川普與習近平都還在摸索。

川普 美國大選

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