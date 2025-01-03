川普將上任！義大利總理梅洛尼讚馬斯克是「時代偉人」

美國總統當選人川普20日將就職。義大利總理梅洛尼表示，義大利會繼續與美國一起支持烏克蘭；她也盛讚將在川普政府扮演要角的富豪馬斯克（Elon Musk）是這個時代偉大人物，卻因政治立場被某些人描繪為怪物。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天接受義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）專訪，談到2025年義大利對國際政局的展望。

對於川普（Donald Trump）上任是否將衝擊義大利對烏克蘭的支持，梅洛尼嚴正否認。她表示，川普最新聲明提到，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）應認清時勢，因為俄羅斯已經輸了；川普也強調達成俄烏和平協議的唯一方法是不放棄烏克蘭，這與義大利立場完全一致。

梅洛尼表示，她不斷重申，實現和平的唯一方法是迫使俄羅斯陷入僵局。如果沒有權力平衡，如果俄羅斯可任意入侵烏克蘭，就不可能實現和平，「這是義大利支持的，美國也是這麼說的」。

談到與馬斯克的私交，梅洛尼說：「我們兩人絕對關係很好。」馬斯克才華洋溢，與他打交道總是很有趣，「馬斯克是我們這時代的偉大人物，是始終著眼於未來的非凡創新者」。她強調，有些人過去稱讚馬斯克是天才，卻因他選擇支持的陣營而把他描繪成怪物，她不認同這種作法。

對於義大利經濟是否可能超越德國，梅洛尼說，義大利宏觀經濟數據是正面的，但若將德國目前遭遇的困難，當成對義大利的好消息，這是錯誤論點。德國是義大利首要經濟夥伴，德義工業體系緊密相連，「我們作為兩個製造強國，必須尋找新的機遇，加強經濟合作，互相幫助，支持產業轉型升級」。

在歐洲聯盟（EU）之外，梅洛尼表示，她與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在許多方面達成共識，例如對移民流動的管制和打擊非法移民。他們一致認為須加強打擊人口販運，加強警察間的合作，協助自願遣返，不要害怕探索創新解決方案，例如義大利與阿爾巴尼亞簽訂協議，在非歐盟領土創建移民收容中心。

梅洛尼強調，她領導下政府優勢之一，是擁有與每個人對話的能力。這兩年義大利不僅強化與傳統盟友關係，也和以前很少交談或關係不密切的合作夥伴開闢新的討論管道；這是巨大的附加價值，使義大利能實現地緣政治與經濟面的多樣性。

她舉例，義大利與印度建立新夥伴關係。直到幾年前，印度還曾有針對義大利企業的相關禁令，現在關係已完全改變，為開拓新領域合作提供巨大機會，包括增加經濟互動，開發生物燃料等。

梅洛尼表示，她2022年上任時，形象是不被看好的「劣勢者」（underdog），但她矢志讓所有唱衰者跌破眼鏡。經過兩年多，她確認她已經翻轉許多刻板印象。