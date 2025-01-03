美國朝野一致抗陸 分析：QUAD在川普執政後依然重要

日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad）是美國印太戰略的重要支柱。觀察家分析，川普將重返白宮雖然給Quad蒙上陰影，但在華府朝野兩黨對抗中國大陸的共識下，預料將確保該組織的持續重要性。

英文南華早報3日報導引述多名專家分析，作出以上總結。

一名專家指出，日、美、印、澳之間的框架在拜登（Joe Biden）擔任美國總統期間蓬勃發展，可能會被川普（Donald Trump）第二任期的政策重點所掩蓋，但四方安全對話仍將與華盛頓保持密切關係。

報導提到，四方安全對話最初是一個鬆散的夥伴關係，在2004年印度洋海嘯後提供人道和救災援助，並於2007年由時任日本首相安倍晉三正式成立。

2008年，澳洲在陸克文（Kevin Rudd）擔任總理期間退出，該組織隨之終止。為了應對中國大陸在亞太地區日益增長的影響力，Quad在川普的第一個任期內作為安全組織復活。

Quad其後成為拜登領導下的華盛頓印太戰略的支柱，拜登將該框架轉變為國家元首級別的機制，每年舉行一次峰會，重點討論海上安全和航行自由，而中國大陸就是「房間裡的大象」（意即不願多談但顯而易見的棘手問題）。

美國國務院與Quad夥伴元旦發表聯合聲明，紀念該組織成立20週年，並重申其「自由開放的印太地區」願景以及對地區利益攸關方的支持。

聲明中沒有提到北京，也沒有提到南海持續的爭端；聲明承諾繼續在安全、氣候變遷、健康、技術和教育等多個領域合作。

報導引述華東師範大學政治與國際關係學院教授馬洪尼（Josef Gregory Mahoney）表示，Quad聲明應被解讀為「一種禮貌的努力，以適應每個人在川普第二任總統期間面臨的不確定性」。

馬洪尼表示，川普不會像他的前任那樣對該框架做出堅定的承諾。相反，他可能會利用四方安全對話機制作為與中國大陸進一步交易的「討價還價的籌碼」，並且「它可能……一瘸一拐地前進，直到有人決定扼殺或重振它」。

中共解放軍前教官宋忠平則稱，由於川普的孤立主義做法，Quad和其他美國多邊集團可能會在川普時代面臨挑戰。

「川普將破壞Quad……因為他將要求其他三國更多地為美國利益服務，甚至為他的國家買單。他的孤立主義確實會帶來更多麻煩。而盟友將受苦而不是從中受益」，宋忠平說。

南京大學國際關係學院院長朱峰預計，在川普擔任總統期間，Quad將保持在國家元首級別，但這個四方機制的發展道路仍存在不確定性。

「Quad峰會將在川普的領導下繼續進行，因為它是美國印太戰略的重要支柱。它不僅加強了美日印澳在安全問題上的合作，而且對於情報蒐集方面的合作也很重要」，朱峰說。

他說，人們不應該認為川普會在未來4年內對聯盟體系做出關鍵的政策轉變，「但我們必須拭目以待，看看這個集團能走多遠，以及它是否能成為所謂的亞洲版北約」。

報導說，儘管四方安全對話的威望不斷上升，但由於其實際操作乏善可陳、組織性質鬆散，即使在拜登擔任總統期間，其價值也受到質疑。而Quad有限的凝聚力也受到考驗，印度對俄羅斯的模棱兩可態度以及日本、澳洲與中國大陸關係的改善，都為該機制蒙上了陰影。

不過，新加坡南洋理工大學研究員許瑞麟（CollinKoh）認為，在川普第二任期內，Quad將繼續發揮作用，至少目前有一系列合作舉措。

許瑞麟說 ：「我們預期Quad成員國……加強雙邊和多邊交往，這或許既是出於戰略對沖，也是出於實際效益的考慮。」

他補充說，儘管印度、日本和澳洲尋求與華盛頓和北京建立更密切的雙邊關係，但它們與美國的密切聯盟將保持穩定，並且它們只會尋求與中國大陸的務實合作。