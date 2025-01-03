川普20日就職！前1天華府體育館辦「勝利集會」可容納2萬人

美國總統當選人川普20日宣誓就職前一天，將在華府一座可容納約2萬人的體育館舉辦大型集會。

美聯社報導，以勝利集會作為號召的這場活動19日將在哥倫比亞特區（District of Columbia）約可容納2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena）舉行。

川普向來對舉辦造勢風格的活動情有獨鍾，讓他可以口無遮攔跟支持者開玩笑。這場大型集會隔天他則將在國會大廈舉行的正式儀式中宣示就職。

向支持者宣傳這場活動的電子郵件內容寫道，這是川普宣示就職前一天的「勝利集會」，還說「一定要人山人海」。

這場集會將在室內舉行。川普選戰期間曾遭暗殺未遂，之後數個月間他的大型戶外活動都受到限制。就職大典則是必須進行特殊維安的國家級活動，相關工作會做到滴水不漏。

川普已邀請中國大陸國家主席習近平和全球其他領袖參加他的就職典禮，目前尚不清楚有哪些全球領袖出席大典。

川普先前承諾一上任就展開大規模遣返行動，還揚言對中國大陸和鄰國加拿大、墨西哥輸美商品課徵或加徵大量關稅，以施壓這些國家採取更多措施減少非法移民進入美國，並且減少芬太尼等新型毒品流入美國。川普還允諾上任後迅速採取行動，結束俄羅斯在烏克蘭持續近3年的戰爭。

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