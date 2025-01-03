快訊

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

川普20日就職！前1天華府體育館辦「勝利集會」可容納2萬人

中央社／ 佛羅里達州西棕櫚灘2日綜合外電報導
美國總統當選人川普20日宣誓就職前一天，將在華府一座可容納約2萬人的體育館舉辦大型集會。 法新社
美國總統當選人川普20日宣誓就職前一天，將在華府一座可容納約2萬人的體育館舉辦大型集會。 法新社

美國總統當選人川普20日宣誓就職前一天，將在華府一座可容納約2萬人的體育館舉辦大型集會。

美聯社報導，以勝利集會作為號召的這場活動19日將在哥倫比亞特區（District of Columbia）約可容納2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena）舉行。

川普向來對舉辦造勢風格的活動情有獨鍾，讓他可以口無遮攔跟支持者開玩笑。這場大型集會隔天他則將在國會大廈舉行的正式儀式中宣示就職。

向支持者宣傳這場活動的電子郵件內容寫道，這是川普宣示就職前一天的「勝利集會」，還說「一定要人山人海」。

這場集會將在室內舉行。川普選戰期間曾遭暗殺未遂，之後數個月間他的大型戶外活動都受到限制。就職大典則是必須進行特殊維安的國家級活動，相關工作會做到滴水不漏。

川普已邀請中國大陸國家主席習近平和全球其他領袖參加他的就職典禮，目前尚不清楚有哪些全球領袖出席大典。

川普先前承諾一上任就展開大規模遣返行動，還揚言對中國大陸和鄰國加拿大、墨西哥輸美商品課徵或加徵大量關稅，以施壓這些國家採取更多措施減少非法移民進入美國，並且減少芬太尼等新型毒品流入美國。川普還允諾上任後迅速採取行動，結束俄羅斯在烏克蘭持續近3年的戰爭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 美國大選

延伸閱讀

雖2恐攻皆美公民犯案…川普連2天批拜登：開放邊境造成

昔拒絕H-1B 今卻力挺 川普：需要聰明人進入我們國家

研究：川普若徵60%關稅 中國出口及GDP將同遭重創

賭城卡車爆炸案 犯嫌現役美軍傳是川普粉絲

相關新聞

川普將上任！義大利總理梅洛尼讚馬斯克是「時代偉人」

美國總統當選人川普20日將就職。義大利總理梅洛尼表示，義大利會繼續與美國一起支持烏克蘭；她也盛讚將在川普政府扮演要角的富...

美國朝野一致抗陸 分析：QUAD在川普執政後依然重要

日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad）是美國印太戰略的重要支柱。觀察家分析，川普將重返白宮雖然給Quad蒙...

川普20日就職！前1天華府體育館辦「勝利集會」可容納2萬人

美國總統當選人川普20日宣誓就職前一天，將在華府一座可容納約2萬人的體育館舉辦大型集會

雖2恐攻皆美公民犯案…川普連2天批拜登：開放邊境造成

總統當選人川普2日在社群網路上批評美國總統拜登是史上最糟糕的總統，認為近日兩起疑似恐怖攻擊與拜登任內的開放邊境政策有關。

昔拒絕H-1B 今卻力挺 川普：需要聰明人進入我們國家

在共和黨內部針對H-1B簽證計畫激烈爭辯之際，總統當選人川普12月31日晚間在海湖莊園表達了他對H-1B簽證計畫的立場。...

川普在社群平台貼文籲「開放」北海、擺脫風力發電機

路透報導，即將重返白宮的川普周二在他的社群媒體平台Truth Social貼文，呼籲「開放」北海，並擺脫風力發電機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。