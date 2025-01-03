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美國連續兩起汽車攻擊事件 川普批因拜登開放邊境

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

美國總統當選人川普2日在社群網路上批評美國總統拜登是史上最糟糕的總統，認為近日兩起疑似恐怖攻擊與拜登任內的開放邊境政策有關。

美國1日連續發生兩起攻擊事件，包括路易斯安納州紐奧良一名男子駕皮卡車衝撞人群，造成至少15人死亡，35人受傷，以及拉斯維加斯的川普酒店（Trump Hotel）門口一輛特斯拉Cybertruck被蓄意引爆，造成1死7傷。

川普先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，這都是開放邊境造成的結果。

川普批評，司法部、聯邦調查局（FBI）、民主黨政府和地方檢察官沒有盡到他們的責任，認為他們既無能又腐敗，全在花時間攻擊政敵。

川普呼籲，中央情報局（CIA）應立即介入調查，並稱美國的國家安全和民主正在快速瓦解。

川普2日又再度發文批評拜登任內推動「開放邊境政策」（open border policy），助長了激進伊斯蘭恐怖主義（radical islamic terroism）和暴力犯罪的壯大至令人不可置信的地步。

川普批評拜登是一場災難，稱他是「美國史上最糟糕的總統」。

拜登1日針對紐奧良攻擊事件發表談話，指嫌犯是曾在軍中服役的美國人，並指出，嫌犯有可能是受到「伊斯蘭國」（ISIS）組織的影響；拜登並呼籲各界在調查結果出爐前不該對案情妄下定論。

拜登2日召開會議，與副總統賀錦麗和其國安團隊討論紐奧良攻擊事件，執法單位也在會中向拜登報告拉斯維加斯爆炸案的調查進度。

針對紐奧良案，拜登表示，目前沒有找到任何同謀共犯，顯示嫌犯是單獨犯案；相關單位現階段仍在調查兩起攻擊事件是否有關聯。

拜登指出，根據調查，拉斯維加斯爆炸案的嫌犯曾在美國陸軍服役；FBI正與國防部合作調查，包括詢問與嫌犯一起服役過的同袍，以釐清嫌犯可能的犯案動機。

拜登重申，相關單位正全力調查案情，他一有最新進度，將立刻向全國人民報告。

川普 美國大選

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