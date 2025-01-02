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小心挨揍？川普第一任期多美企為「美中關係」發聲 這次卻保持沉默

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普即將展開第二次任期，美國公司這次對美中關係的重要性大致保持沉默。圖／路透
川普即將展開第二次任期，美國公司這次對美中關係的重要性大致保持沉默。圖／路透

川普在第一個任期與中國大陸打貿易戰時，美國企業認為這對美國人不利而紛紛發聲：蘋果和耐吉在內的大企業，以及小型零售商，都認為對中國大陸進口商品提高關稅將推升本土的消費者物價；農民和外銷廠商則擔北京課徵報復性關稅。但在川普即將展開第二任期之際，美企對美中關係的重要性卻基本上保持沉默。

2023年，美國對中國大陸的出口總額為1,478億美元，僅次於墨西哥和加拿大。但仍較前一年減少大約4%。去年的前10個月，美國對中國的貿易逆差高達2,450億美元。這讓川普大為不滿，揚言上任首日就要加課關稅。

大多數美企未對此事強力表達異議。美媒解讀，這是因為大陸經濟陷入困境、美中雙方採取脫鉤政策，使美企很難在那塊有14億人口的市場取得巨大成功，他們已不再將其視為機會之地。

美企近幾年縮減了在大陸營運的規模。中國美國商會有許多會員改赴其他國家進行新投資。

以前大陸經濟發展快速，美企因此忍受在那裡做生意的難處，包括可能損失智財權，以及來自國企以及接受補貼的民營企業所帶來競爭壓力。但大陸2025年的經濟成長率可能低於5%，這個誘因變小了。

華府還進一步透過政策和政治氛圍，約束替中國業務進行游說的公司。川普盟友、共和黨籍的參議員柯頓表示，敢為中國說話就要小心挨揍。

前美國外交官、現任亞洲集團管理合夥人的Kurt Tong表示，官員只會告訴游說代表錢該投資在美國，就結束對話，根本不想聽。那些花了大量時間和金錢在中國大陸建立業務的美國公司，已不再傾向進行公開的遊說活動來捍衛他們的投資。

與中國大陸有利害關係的企業並不是突然喜歡關稅，有一部分仍在嘗試說服川普團隊暫緩加徵關稅，但他們的作法愈發低調。中國美國商會哈特仍認為突然離開中國大陸將是一大錯誤，將對美國經濟和美國公司造成巨大損害。

川普 美中關係 美國大選

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