美國亞太駐軍 專家：川普仍將維持

美國總統當選人川普即將就職，美國的亞洲盟友對商人本色的川普頗有疑慮。專家認為，地緣政治現實將迫使川普維持亞太駐軍，但不無與各國重新談判的可能。

美國有線電視新聞網報導，亞太各地觀察家認為，美國的亞洲盟國擔心，川普會不會要求盟邦提高國防開支到難以負擔的程度？如果做不到，川普是否可能撤離美軍？川普會不會跟中國、北韓或俄羅斯談成交易，造成美國盟友利益受損？

不過，新加坡南洋理工大學研究員許瑞麟指出，亞洲對於即將卸任的美國總統拜登也有意見，認為他對烏克蘭相關決策時有遲疑，導致烏克蘭情勢更艱困。

許瑞麟說：「有人認為川普的危機處理不會和拜登一樣，會更加果決。」

然而，川普若對中國採取強硬經濟政策，可能影響美中軍事對話，升高衝突風險；美國盟邦若因華府開徵新關稅而受傷，可能更加依賴中國。

川普如何處理台灣議題也有疑問。拜登表明台灣若遭中國入侵美國將協防，川普卻說美國「跟保險公司沒有兩樣」，台灣應向美國支付保護費。川普還說，如果中國「進入台灣」，他會對中國課徵百分之一百五十到百分之二百的關稅。

美國與南韓、日本、菲律賓和澳洲簽有防禦條約，但在川普眼中，這些國家付出的國防費用太少。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」的國際安全計畫主任羅傑文說，幾乎沒有跡象顯示，川普對於東亞軍事或戰略平衡深感興趣，川普也沒興趣在全球安全事務扮演獨一無二的角色。

許瑞麟則認為，地緣政治的現實和情況，將迫使川普想辦法讓美國在亞洲維持駐軍，「與其直接撤軍，我想到的情況比較會是重新談判」。