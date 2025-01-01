總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增7兆台幣
年終結算，全球首富馬斯克的資產在12個月內增加2130億美元（約新台幣7兆元），主要是拜他跟川普的緊密關係以及特斯拉股價飆漲所賜。
彭博500億萬富豪榜的成員身家，2024年總計10兆美元（約新台幣328兆元），史無前例，相當12個月內增加1.5兆美元。馬斯克以外，輝達的黃仁勳、Meta的祖克柏、甲骨文的艾利森，每個人都是缽滿盆滿。馬斯克的資產暴增占富豪整體的13%，傲視群雄。
馬斯克的總資產為4421億美元（約新台幣14.5兆元），與亞軍貝佐斯的差距來到2370億美元（約新台幣7.8兆元），也是歷史紀錄。馬斯克在美國總統大選押寶川普，後者勝出後，特斯拉股價漲幅超過65%。川普當選後5周，彭博富豪資產總計增加5050億美元（約新台幣16.5兆元），相當於全年增幅的34%。
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