馬斯克在川普莊園long stay 每晚6萬元起跳

被封為川普第一麻吉（First Buddy）的世界首富馬斯克正在海湖莊園long stay，下榻的房舍每晚要價2000美元（約新台幣6.5萬元）起跳，對於斥資2.5億美元（約新台幣82億元）輔選川普的馬斯克來說，根本是九牛一毛。他不僅在人事方面有發言權，甚至把川家當成自家，經常指揮膳房在正餐以外的時間製作他的個人料理。

而且，川普與貴賓晚宴時，馬斯克經常不請自來，包括日前川普與亞馬遜創辦人貝佐斯的晚宴，馬斯克就突然出現。海湖莊園周遭有好幾棟房舍待租，副總統當選人范斯也住在其中一間。精打細算的川普有沒有跟他收費，就不得而知了。 候任總統川普（左）去年12月13日出席馬斯克（右）在德州的星艦第6度升空測試。路透