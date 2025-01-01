紐時：川普對中國提高關稅 業者將再繞道規避

美國候任總統川普在首任期間對中國開啟關稅戰，「紐約時報」報導，川普上任再對中國提高關稅，經濟學者多認為可能會有預期外效果，新政府的防堵政策同樣將面臨供應鏈業者的營運「創意」。

紐約時報（New York Times）報導，川普（DonaldTrump）回歸後計劃對外國輸美產品提高關稅，不過經濟學者與企業主多認為結果可能會出現預期外的效果。

川普2018年對外國輸美金屬製品、洗衣機、太陽能板與多項中國產品開徵關稅，當時認為將迫使業者在美國設廠；接任總統拜登（Joe Biden）維持大部分川普任期的關稅，並對電動車與半導體設限。

美國部分與中國競爭的低價產品生產商，如成衣與傢俱業者認為，關稅讓美企不致於破產；但對大部分其他業者來說，開徵關稅導致全球製造業改變布局，僅極少數例子因此強化了美國業者或減少對中國工廠的依賴；業者僅需把工廠搬到其他亞洲或拉丁美洲國家，這些國家對美出口近年大幅上升。

設置於低成本地區的工廠原本就與中國關係緊密，有些業者即使營運搬出中國，仍繼續維持密切互動。經濟學者指出，許多中資或跨國資金持續使用中國產品或零件，在中國國境之外設立廠房繼續對美輸出產品。

換句話說，某些中國產品為了規避徵稅，輸美之前在世界各地繞了一圈。經濟學者認為，這些手段未使得全球供應鏈變得更健全與多元化，反而導致業者與消費者成本提高。

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁戈匹納斯（GitaGopinath）曾用「鍵接國」（Connector Countries）來形容墨西哥與越南等國，在美中關稅戰期間，如同避震器般減緩國際經濟衝擊，全球供應鏈是否因此更多元，目前難下結論。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深經濟研究員塞瑟（Brad Setser）認為，美對中徵稅，結果卻鼓勵業者尋找繞過雙邊稅務的途徑，關稅降低（美中）雙邊貿易額但未衝擊國際經貿。

他指出，中國作為主要出口國的角色沒有變化，美國也未改變進口國身分，只是貿易路徑上的國家有些調整。即使美中直接貿易量減少，但在全球概念上，中美之間仍是出超、入超國，兩國持續非直接的經濟連結。

川普曾誓言將對所有中國輸美產品開徵60%關稅，並公開指將對貿易逆差鄰國墨西哥與加拿大開徵25%關稅，其他國家為10%至20%；川普陣營也揚言將處理美中經貿關係間的漏洞。

全球企業為降低成本與追求利益，營運手段創意頻生，川普將對全球開啟貿易壁壘的效果難以評估。