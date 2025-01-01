川普挺強生 續任美眾議長

雖然本月稍早才經歷臨時預算法案風波，面對新國會即將開議，美國總統當選人川普表態支持強生續任眾院議長。

川普卅日在社群媒體發文稱強生是個「善良、努力、虔誠的人，他將做正確的事，我們也將持續勝利」，川普說他為強生「全面背書」。

強生則感謝川普，並表示美國人民要求國會不能浪費時間，「讓我們開始工作」。

強生趕在耶誕節假期前在眾院表決通過的臨時預算法案，一度讓川普深感挫折，因為川普要求調高舉債上限並未納入法案。然而，其他共和黨國會同僚對於強生版本法案並未反對到底。

美聯社報導，強生仰賴民主黨支持才讓臨時支出法案過關，聯邦政府機關避開關門危機，由此可見強生力有未逮，無法凝聚黨內共識。

新任眾院議長投票將於一月三日舉行，過去一周川普並未透露是否繼續支持強生。某些共和黨眾議員則放話說，可能不會支持強生續任議長。共和黨極右派陣線「眾院自由黨團」主席、馬里蘭州眾議員哈里斯本月稍早表示，強生能否繼續當議長仍有變數。

眾院新會期共和黨有二百廿席，民主黨二一五席。