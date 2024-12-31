快訊

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

AI教父警告30年內AI會消滅人類20％！如「嬰兒可以控制母親」

中華隊12強賽奪冠確定躍上錢幣 賴清德：我會付諸實現

川普揚言驅逐大量非法移民 農民憂勞動力不足

中央社／ 加州法爾博30日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

美國總統當選人川普揚言將大規模驅逐無證移民，美國農民擔心，此舉可能導致沒有足夠工人幫忙收成，使得供應減少以致價格飛漲。

一生務農的博斯克（Joe Del Bosque）知道美國沒辦法沒有移民，他也擔心，很多同胞會認為美國無法與移民共存。

75歲的博斯克告訴法新社：「需要的時候歡迎他們，不需要的時候，就想把他們趕走。」

「現在，這個國家不知道他們確實需要一些這樣的勞工。」

像博斯克這樣的農民擔心，川普驅逐數以百萬計無證移民的承諾，可能會讓他們陷入困境。

經濟學家認為，大規模驅逐可能會讓他和其他像他一樣的人沒有足夠工人幫忙收成，使得供應短缺以致價格飛漲。

博斯克說：「他談到了驅逐出境的問題。我們還不知道這意味什麼。」

「代表全部的人嗎？我們當然希望這並不代表他會搜查我們的農場，因為沒有我們的工人，我們的農場就會停止運轉。」

不僅耕種的農民擔心，愛達荷乳製品生產商協會（Idaho Dairy Producers Association）執行董事納勒布特（Rick Naerebout）也警告，有技術的勞工突然消失，可能會對乳製品業造成「毀滅性打擊」。

他告訴法新社：「只要中斷幾天，沒辦法幫奶牛餵食或擠奶，就會對我們的行業造成無法修復的損害。」

美國勞工部調查顯示，美國約有240萬人從事農業，其中44%沒有身分證明。

川普 移民 美國大選

延伸閱讀

建言川普新政府 趙小蘭：人才即政策、內外溝通至為重要

川普上任前 美國瀰漫改革氣氛

未公開先被打槍！俄羅斯狠拒川普團隊俄烏和平計畫

川普熱情擁抱比特幣 RWA讓金融資產虛實整合

相關新聞

川普揚言驅逐大量非法移民 農民憂勞動力不足

美國總統當選人川普揚言將大規模驅逐無證移民，美國農民擔心，此舉可能導致沒有足夠工人幫忙收成，使得供應減少以致價格飛漲

建言川普新政府 趙小蘭：人才即政策、內外溝通至為重要

當趙小蘭(Elaine Chao)被前總統布希(George W. Bush)任命為勞工部長(secretary of ...

川普上任前 美國瀰漫改革氣氛

川普即將重返白宮執政，美國掀起數十年罕見的期待變革風潮，無論支持或反對川普的民眾，都在等待川普將如何變革。沒有人會反對厲...

川普挺強生續掌眾議院 盼立即開展施政

美國新國會3日開議，將選出眾議院議長。美國候任總統川普今天說，他支持強生連任，他稱讚強生勤奮且虔誠，也說他的施政要能立即...

日經：日相石破茂準備最快2025年2月赴美見川普

美國候任總統川普（Donald Trump）預定明年1月20日就職，「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，日本首相...

學者：川普在關稅戰中握有一手好牌 美處於有利地位

美國學者普拉薩德（Eswar Prasad）近日撰文指出，由於美國經濟強勁，將能讓美國在川普任內的關稅戰下受傷較小。相較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。