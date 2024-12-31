川普挺強生續掌眾議院 盼立即開展施政

美國新國會3日開議，將選出眾議院議長。美國候任總統川普今天說，他支持強生連任，他稱讚強生勤奮且虔誠，也說他的施政要能立即開展，需要強生儘速就位議長。眾議院6日將認證總統大選結果。

強生（Mike Johnson）在12月下旬處理授權聯邦政府開支的臨時撥款法案，未能依川普（DonaldTrump）要求，納入提高舉債上限的條款，據傳引起川普不滿。美媒報導，川普與幕僚連日討論後，仍決定支持強生連任議長。

川普今天在「真實社群」（TRUTH Social）發文，指強生是善良、勤奮且虔誠的人，「他會做出正確的決定」。川普說，他全力支持強生。

眾議院全數435席，選後共和黨掌握220，但蓋茲（Matt Gaetz）疑因性醜聞而辭職。若434名眾議員都出席投票，強生需要218票才能當選，最多只能丟一票。日前表示不會投強生的是肯塔基州的眾議員馬西（Thomas Massie）。

馬西今天在社群平台X貼文指出，他尊重川普的決定，但最終結果可能和川普過去支持萊恩（PaulRyan）擔任議長一樣。萊恩在2015年至2019年擔任議長，他獲得川普的支持，但共和黨認為，他無法有效推動保守派的議程。

馬西在貼文指出：「我們已經看到強生與民主黨合作，向烏克蘭提供資金，授權監視美國公民，並讓預算超支。」

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，川普的支持對強生具重要意義，這代表川普要求共和黨團結一致，讓強生連任。有部分共和黨籍眾議員對強生處理臨時撥款法案的方式有意見，對於是否支持強生有所遲疑。

華郵報導，民主黨215席應該都會投民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

美國國會必須在6日召開參眾議院的聯席會議，認證總統大選的結果。眾議院議長如果無法順利改選，可能會拖延認證程序。

另外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前說，美國可能最快將在1月14日觸及債務上限，新國會必須在這之前提高或暫停債務上限，以防止政府債務違約。

華郵報導，若3日無法順利選出議長，眾議院有可能陷入數週的停擺。共和黨在2022年贏得期中選舉，隔年1月選舉議長時，當時角逐的麥卡錫（KevinMcCarthy）歷經15次投票才終於當選，整個過程持續4天。

另外，紐約時報（The New York Times）今天報導，如果1月6日前未能選出眾議院議長，除了會延誤對總統大選的認證，共和黨微弱多數的內部分歧可能會成為焦點，也可能影響川普希望快步推進立法議程的計畫。

報導說，被視為潛在議長人選的俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）今天指出，他同意川普的看法，支持強生是迅速推動共和黨議程的方式。