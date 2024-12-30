學者：川普在關稅戰中握有一手好牌 美處於有利地位

美國學者普拉薩德（Eswar Prasad）近日撰文指出，由於美國經濟強勁，將能讓美國在川普任內的關稅戰下受傷較小。相較於川普的第一任期，當前中國的經濟情況更艱難也更依賴出口，而歐洲和日本都不希望成為中國商品的傾銷地。

美媒紐約時報言論版27日刊發普拉薩德的文章，他是康乃爾大學（Cornell University）貿易政策領域的教授，也是布魯金斯學會（Brookings Institution）的高級研究員。

明年初即將就任美國總統的川普（Donald Trump）已經表明要對來自中國的進口商品加徵10%的關稅，並對來自加拿大和墨西哥這兩個美國最大貿易夥伴的進口商品徵收25%的關稅。他在選前曾說，將對中國所有進口商品開徵60%關稅。

普拉薩德說，川普的自信或許是因為他「拿著一手好牌」。美國當前經濟強勁，許多國家陷入經濟低迷，這讓美國處於有利地位，其關稅政策對其他國家的傷害可能遠遠大於對美國消費者的傷害。

他指出，美國股市的表現似乎是川普衡量政策成功與否最為看重的指標，而美股表現非常出色，遠超大多數國家的股市。

普拉薩德說，有些人擔心提高進口關稅以及嚴格的移民政策可能會導致美國通膨回升。但美國的生產率一直在強勁增長，而其他國家的生產率卻相當低迷。如果這種情況持續下去，可能會抑制更廣泛的通貨膨脹，那麼關稅給美國消費者和企業帶來的痛苦就會減少。

此外，他表示提高關稅可能意味著美元走強，美國的出口商品會變得更加昂貴，這將削弱川普減少貿易逆差的目標，但也會從世界其他地方吸引更多投資。

反觀中國。川普的第一個總統任期開始時，中國經濟成長率還有7%左右，而在今明兩年，中國的經濟恐怕難以實現5%的成長率。不斷升級的房地產市場危機、岌岌可危的地方財政、不斷萎縮的勞動力和脆弱的消費者信心使中國情況變得更糟。由於家庭支出低於其他國家，也就是消費不足，普拉薩德認為中國變得更加依賴出口。

中國或許想轉移出口市場，但文章指出，德國和法國正受到政治不穩定和經濟低迷的困擾，日本和英國也陷入低成長，甚至連蓬勃發展的印度經濟也在失去動力。鑒於自身經濟疲軟，歐洲和日本這兩個中國的關鍵海外市場都希望避免成為中國出口商品的傾銷地。

文章說，川普很可能會繼續拜登政府對中國的科技限制和投資限制，還會增加新的措施。他很可能會堵住幫助中國繞過關稅的漏洞，比如透過墨西哥和越南等國的出口。

文章說，「幾乎可以肯定，像Shein和Temu這樣的中國公司向美國發送的小額個人郵購包裹可以因為價格低而避免關稅的日子，肯定是快到頭了。」

不過，普拉薩德也說，中國有很多報復手段，它已經限制向美國出口稀土金屬，這些金屬對生產半導體晶片、電動汽車、手機和筆記型電腦等產品至關重要。

此外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也是難以預判的因素。他認為美國在與中國和其他重要貿易夥伴達成協議的過程中，馬斯克很可能扮演中間人的角色。