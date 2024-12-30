表態支持馬斯克 川普肯定技術人才簽證

美國總統當選人川普的極右翼支持者就吸引技術人才的美國H-1B工作簽證，槓上科技富豪馬斯克等挺川的矽谷企業家。對此，川普廿八日表態支持馬斯克，並大讚「這（種簽證的）計畫很好」，儘管他在第一任時曾限制該簽證使用。

川普廿八日接受紐約郵報訪問時說，「我一直都喜歡（這種）簽證，也一直支持（這種）簽證，所以我們（美國）才會設立它們（這種簽證）」。

川普透露「我的事業中有很多（員工持有）H-1B，我一直是H-1B的信徒，已用過很多次了，這是個很棒的計畫」。但川普受訪時並未正面答覆明年一月廿日就任後，會否改變H-1B簽證數量或用途的問題。

其實川普第一任時數度批評H-1B計畫對美國本土勞工非常糟糕又不公平。他當時曾推出「聘僱美國人」的政策，並確保H-1B只發給所得及收入最高或專業技能最高的申請人。他今年總統選戰期間也提出改革H-1B計畫的構想，主張優先聘僱美籍工人。

眾所周知川普對非法移民持強硬立場，這也是他最重要政見之一，「讓美國再次偉大」（MAGA）中的強硬派自然希望川普能兌現提升美國勞工地位並對移民實施更嚴格管控的競選支票。這些保守的極右翼川粉因此指責馬斯克及川普的科技業支持者，竟呼籲與川普「美國優先」願景相悖的政策，美媒形容這是場「MAGA內戰」。