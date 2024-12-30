川普喊擴領土 被解讀欲重掌西半球

華盛頓郵報及美國國會山莊報廿八日報導，川普政權交接小組人員聲稱，川普最近大談加拿大、墨西哥、格陵蘭和巴拿馬，貫穿其中的共同脈絡是包羅萬象的任務，反制俄羅斯及中國大陸絕不含糊。

報導稱，川普近來種種關於將在明年就任後擴張美國領土的放話都令人費解。部分共和黨人認為他只是在網路上逞口舌之快；部分則覺得他在施展戰略手段，以增進國家安全；或旨在對抗俄羅斯及中國而布局。不過川普如今清楚自己的權力地位，可用哪些手段、又存在什麼界線。

這與川普第一次當總統時漫無目的的外交政策相吻合，但換了版本，旨在全球舞台大力增加美國利益。他今年選戰時矢言終結國外戰爭，喊出「以實力謀和平」口號，其「美國優先」外交政策令美國盟友及敵國都感到敵意，重點則在他擴張領土的構想，從他的誇誇其談中透露出來。

共和黨策士歐康諾（Ford O'Connell）認為川普近期的一連串放話，反映出他打算再次遂行可追溯至十九世紀上半葉的門羅主義，以重掌美國對西半球的霸權。一位前川普政府官員也聲稱，巴拿馬現在成為問題是由於中國想支配西半球經濟與財政，而美國此前卻都袖手旁觀。

美國總統當選人川普即將就任，近來對加拿大可併為美國第五十一州等言論不可能造成重大變化。加拿大人民及其領袖對解散不可能接受，美國國會也沒表明有意讓加拿大成為美國的一部分；格陵蘭總理也明言該島是非賣品；巴拿馬總統也直言巴拿馬運河及其附近土地每吋都屬於巴拿馬，未來亦復如此。

但川普相關放話其實已浮現效果。例如加拿大官員本月宣布將增加加美邊境維安開支，動用緝毒犬團隊和人工智慧（AI）情資，以查緝毒品；川普政權交接小組認為，這顯示川普的策略會成功。

惟共和黨籍前聯邦眾議員庫貝洛（Carlos Curbelo）提醒，川普釋出的訊息恐惡化美國與他國的關係，使接下來打造以美國為首的跨國結盟更困難，放話甚至汙辱恐導致外國與美國對峙，雖說不至於發生軍事衝突，但就算只是談判策略，此舉也有風險。

加拿大西安大略大學教授列波（Matthew Lebo）也指出，川普威脅美國最親近的盟友加拿大，卻看似毫不在意兩國關係出問題，這相當「駭人」。