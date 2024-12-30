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川普喊擴領土 被解讀欲重掌西半球

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
巴拿馬首都巴拿馬城的美國駐巴大使館外，廿四日因美國總統當選人川普揚言拿回巴拿馬運河控制權的言論而引發群眾示威抗議，並焚燒寫有不雅英文和川普肖像的自製標語。（法新社）
巴拿馬首都巴拿馬城的美國駐巴大使館外，廿四日因美國總統當選人川普揚言拿回巴拿馬運河控制權的言論而引發群眾示威抗議，並焚燒寫有不雅英文和川普肖像的自製標語。（法新社）

華盛頓郵報及美國國會山莊報廿八日報導，川普政權交接小組人員聲稱，川普最近大談加拿大、墨西哥、格陵蘭和巴拿馬，貫穿其中的共同脈絡是包羅萬象的任務，反制俄羅斯及中國大陸絕不含糊。

報導稱，川普近來種種關於將在明年就任後擴張美國領土的放話都令人費解。部分共和黨人認為他只是在網路上逞口舌之快；部分則覺得他在施展戰略手段，以增進國家安全；或旨在對抗俄羅斯及中國而布局。不過川普如今清楚自己的權力地位，可用哪些手段、又存在什麼界線。

這與川普第一次當總統時漫無目的的外交政策相吻合，但換了版本，旨在全球舞台大力增加美國利益。他今年選戰時矢言終結國外戰爭，喊出「以實力謀和平」口號，其「美國優先」外交政策令美國盟友及敵國都感到敵意，重點則在他擴張領土的構想，從他的誇誇其談中透露出來。

共和黨策士歐康諾（Ford O'Connell）認為川普近期的一連串放話，反映出他打算再次遂行可追溯至十九世紀上半葉的門羅主義，以重掌美國對西半球的霸權。一位前川普政府官員也聲稱，巴拿馬現在成為問題是由於中國想支配西半球經濟與財政，而美國此前卻都袖手旁觀。

美國總統當選人川普即將就任，近來對加拿大可併為美國第五十一州等言論不可能造成重大變化。加拿大人民及其領袖對解散不可能接受，美國國會也沒表明有意讓加拿大成為美國的一部分；格陵蘭總理也明言該島是非賣品；巴拿馬總統也直言巴拿馬運河及其附近土地每吋都屬於巴拿馬，未來亦復如此。

但川普相關放話其實已浮現效果。例如加拿大官員本月宣布將增加加美邊境維安開支，動用緝毒犬團隊和人工智慧（AI）情資，以查緝毒品；川普政權交接小組認為，這顯示川普的策略會成功。

惟共和黨籍前聯邦眾議員庫貝洛（Carlos Curbelo）提醒，川普釋出的訊息恐惡化美國與他國的關係，使接下來打造以美國為首的跨國結盟更困難，放話甚至汙辱恐導致外國與美國對峙，雖說不至於發生軍事衝突，但就算只是談判策略，此舉也有風險。

加拿大西安大略大學教授列波（Matthew Lebo）也指出，川普威脅美國最親近的盟友加拿大，卻看似毫不在意兩國關係出問題，這相當「駭人」。

川普 美國大選

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