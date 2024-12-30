川普2.0 美中溝通管道恐難延續

華爾街日報廿八日報導，川普二○一七年一月首次就任總統前，美中官方有九十多個正式溝通管道，但在二○二一年一月卸任前這些管道已近乎歸零。

拜登政府已恢復約廿多個高官對話管道。川普新政府上台前，中國大陸官員曾多次試圖接觸川普核心團隊人員未果。川普方面已表達與中國大陸國家主席習近平核心官員直接溝通的意願，無須經正式外交管道，但中方認為這將脫離現有溝通模式而暫未接受。

川普第一任總統時，他本人及其團隊皆對美中的正式溝通缺乏耐心，覺得只會導向無止盡的討論。川普十一月再度當選後，北京和川普團隊間幾無直接聯繫管道，中方領導高層仍試圖釐清川普新政府是想透過關稅手段與北京談判貿易協議，還是根本想使美國經濟進一步與中國脫鉤。

整體而言，拜登和川普都主張對中國採取強硬立場，但他們與北京互動的策略則截然不同。近年來拜登政府為降低美中地緣政治緊張而與北京重新建立對話管道，目前已有約廿個高官對話管道，涵蓋經濟與金融對安全及氣候變遷等議題。惟即將上台的川普新政府會否繼續維持這些對話管道尚不清楚。

與中國政府開過七輪經濟會談的美國財政部國際事務副部長夏包指出，這類對話讓華府能就美方很關注的議題施壓北京，「在對話的同時，不代表我們（拜登政府）就不會繼續採取防禦行動」。夏包希望美國新政府持續這種形式的交往。

但美中外交政策分析家預料，川普新政府不會讓拜登政府時的美中會議繼續召開。政治風險諮詢公司歐亞集團創辦人布瑞莫最近就在給客戶的報告寫道，「很難想像目前（美中）戰略和經濟的對話會延續下去」。

北京則認為中美對話始終符合中方利益，也明顯偏好這類機制的可預測性。北京與華府互動時缺乏跳脫框架思考的經驗，也沒興趣。中國官員傾向按照既定協議，以減少領導高層的政治風險。

因此川普最近打破慣例邀中國國家主席習近平出席明年一月廿日的總統就職大典，但習近平並不打算親自參加，儘管有觀察家認為他若接受邀請，可能有助紓緩美中當前緊張。

知情人士指稱，川普團隊已向中方說希望不要透過正式外交管道，而是與習近平身邊的高官，諸如中共中央政治局常委蔡奇等人直接互動。但此一提議與美中現有互動作法大不相同，北京尚未表示接受。這位人士還反問說「（川普團隊）他們難道不知道中國是怎麼運作嗎？」