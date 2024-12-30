美新總統團隊內訌 移民簽證之爭 馬斯克占上風

川普陣營近日因技術移民議題而起內訌，川普28日終於表態，明顯是站在馬斯克這一邊。這起事件也凸顯川普內部決策圈對諸多議題的齟齬，並令外界懷疑，傳統的右翼支持者和包括馬斯克在內的科技大亨，這兩群截然不同的川普支持者能否共存。

事情的導火線是川普擬提名克里希南出任人工智慧（AI）資深政策顧問，引發傳統的右翼支持者的反對，接著很快引發了對H-1B簽證的爭論。

馬斯克以及即將與他共同領導政府效率部的生技業富豪拉馬斯瓦米等企業家，都認為美國培養的高技術人才過少，因此大力支持H-1B簽證計畫。

川普28日在接受紐約郵報訪問時，首次就這項議題公開發表評論。他說：「我向來喜歡這類（H-1B）簽證，也一直支持這類簽證。」「我一直是H-1B的信徒，已經用過很多次，這是個很棒的計畫。」

川普在第一個任期內對包括H-1B在內的多個簽證實施限制，理由是在新冠疫情導致全美工作機會減少，因此有保護美國工作者的必要。拜登讓這些限制措施到期後失效。

川普有關大幅削減移民人數的主張，是他11月大選擊敗民主黨籍對手賀錦麗的關鍵之一。川普選前承諾將驅逐所有非法移民，並限制合法移民的數量。讓美國再偉大（MAGA）強硬派自然希望川普兌現其提升美國工人地位，並對移民實施更嚴格限制的承諾。

彭博分析指出，這場在川普陣營發生的衝突，可能會影響即將上任的美國政府如何處理移民問題，而川普這席話暗示著，他具體的政策細節會有所調整，而且他有個傾向是讓支持者爭論問題後再介入。

包含H-1B計畫的簽證，長久以來對矽谷的發展至關重要，美國政府每個財政年度核發8.5萬個H-1B簽證。馬斯克自己是出生南非的歸化美國公民，且當年就是持H-1B簽證來美。他執掌的電動車大廠特斯拉今年獲724個H-1B簽證。