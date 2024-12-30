「川普2.0」美中溝通恐斷裂 互動可能陷僵局

華爾街日報（WSJ）報導，在美國總統當選人川普11月勝選後，中國大陸官員曾一再嘗試接觸川普的核心圈，但都未成功，川普團隊已暗示希望直接和大陸國家主席習近平的高層幕僚溝通，而非正式的外交管道，但中方目前無法接受大幅偏離既有互動管道方式，可能使美中溝通斷裂，增添誤判情勢的風險。

川普和現任美國總統拜登都主張對中國大陸持強硬態度，但對互動策略的立場卻大不相同。

在川普2017年初首次就任總統前，美中有90多個官方溝通管道，但川普及其團隊對這種正式溝通沒有耐心，認為這只會讓美國陷入，無法大幅改變中國大陸被認為傷害美國勞工和企業的政策，因此川普2021年卸任時，美中正式溝通管道幾乎全斷。

美中官方溝通管道轉變 圖／經濟日報提供

而拜登上任後，則已重建雙方對話管道，目前有約24個高階對話管道，涵蓋經濟與金融事務、以及國安和氣候變遷。

一些美中外交政策分析師預期，川普明年1月上任後，預料不會延續拜登政府現有的對話會議。

報導指出，在川普重返白宮前，中國大陸官員已一再嘗試接觸川普決策圈，但都未能成功。由於北京和川普團隊之間幾乎沒有對話管道，中國大陸領導階層正試圖弄清楚川普高舉的關稅大刀，究竟是談判手段，還是想讓美中經濟進一步脫鉤。

知情人士透露，川普團隊已向中方暗示，希望與習近平的高級幕僚直接互動，尤其是中共中央政治局常委蔡奇，而非正式的外交管道，但這個提議大幅偏離現有的美中互動方式，中方目前無法接受。

北京當局認為對話符合其利益，也偏好這類機制的可預測性，在與華府互動時，跳脫框架思考的經驗不多，興趣也不高。

中方官員喜歡遵循既定協議，以降低領導階層的政治風險。

因此，在川普最近打破先例邀請習近平參加他明年1月20日的總統就職典禮時，即便一些觀察家認為習近平若接受邀請，將有助緩解緊張，習近平仍不打算應邀出席。