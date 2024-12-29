川普就職預計發22萬張門票 傳統典禮8大看點

美國總統當選人川普將於1月20日就職，位於國會山莊西側露台的就職典禮舞台正在搭建，主辦單位「國會正副總統就職典禮聯合委員會」自1月起，將透過國會議員發出門票，約22萬張。

再過3週，川普（Donald Trump）將再度就任，成為美國第47位總統。川普也是美國第45位總統，2020年連任之役敗給拜登（Joe BIden），如今創下132年來未能連任、卻再度當選的紀錄。范斯（JD Vance）也將就任副總統。

「第60屆美國總統就職典禮」由「國會正副總統就職典禮聯合委員會」（Joint Congressional Committee onInaugural Ceremonies）主辦。該委員會成員為兩黨的參眾議院領袖。委員會5月決定，典禮依傳統在國會山莊西側露台舉行。

根據主辦單位的資料，典禮主舞台可容納約1600人，包括川普、范斯的家人、歷任總統與其夫人，聯邦參眾議員、最高法院大法官、外交使節團、內閣成員及被提名人、國防部各軍種最高階軍官組成的參謀首長聯席會議、州長等貴賓。

此外，主舞台旁的看台可再容納上千人。主辦單位表示，1月起將透過國會議員向其選區選民發出觀禮門票，約22萬張。同時，面對主舞台的國家廣場（National Mall）也將架設大型螢幕，供未能取得門票的民眾同步參與。

這屆就職典禮適逢黑人民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）的紀念日（固定為1月的第3個星期一）。美國自1937年起，依修憲條文將總統就職由3月4日提前到1月20日，以縮短將卸任總統的跛鴨任期。

主辦單位尚未公布典禮的流程，但指出，立國200多年來雖已有不少演變，仍然承襲主要的傳統與禮儀，展現依憲政體制和平轉移政權的精神。

根據主辦單位及相關資訊，就職日依序有8項看點，歷次典禮也留下不少故事。

一、現任總統陪總統當選人前往國會就職

總統就職典禮多數在國會山莊舉行，而非白宮。總統當選人當天先抵達白宮，現任總統在白宮迎接，短暫會面後，現任總統陪總統當選人前往國會山莊。

美國1800年遷都華府，1801年上任的傑佛森（Thomas Jefferson）是首位在國會山莊就職的總統，當時國會山莊還沒完全完工，住附近的傑佛森步行前往就職。

現任總統陪總統當選人前往就職始於傑克森（Andrew Jackson）1837年交接給范布倫（Martin VanBuren）時，當年兩人共乘一輛以海軍「憲法號」（U.S.S. Constitution）木材打造的馬車前往國會山莊。海斯（Rutherford B. Hayes）在1877年則創下先到白宮與現任總統會合後再前往國會山莊的先例。

二、副總統當選人宣示就職

在就職舞台上，副總統先於總統宣示。這是1937年後才做的改變。在那之前，副總統（同時是參議院議長）都是在參議院內宣示就職，當時國會與總統、副總統的就職日同天，當天也是舊國會開會的最後一天。

副總統的誓詞與總統不同。憲法有明定總統的誓詞，副總統則無。

三、總統當選人宣示就職

繼副總統後，接著舉行總統宣示，皆由最高法院首席大法官主持。

美國曾在10個不同地點舉行總統就職。傑克森1829年首次舉行戶外就職，在國會山莊東側，該地點舉行總統就職35次之多。雷根（Ronald Reagan）1981年的就職典禮首次改到國會山莊的西側，容納更多民眾，這個傳統也延續至今。

美國有8位總統在任內去世，由副總統繼任，在這些狀況下，宣示就職就簡單許多。麥金里（WilliamMcKinley）在1901年遭刺身亡，老羅斯福（TheodoreRoosevelt）在律師魏考克斯（Ansley Wilcox）位於紐約州的家中宣示。

四、總統發表就職演說

總統宣示後即發表就職演說。歷來最短的演說是華盛頓（George Washington）連任時的演說，僅135字。其次是小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1945年第4次的就職演說，559字，當時二次大戰局勢嚴峻，他在白宮簡單就職。

最長的演說是1841年哈里森（William HenryHarrison）的演說，有8445字。「國會正副總統就職典禮聯合委員會」的官網指出，當天極為寒冷且潮濕。哈里森就職一個月後因肺炎去世，據信是因就職日長時間暴露於惡劣天氣所致。

亞當斯（John Adams）的就職演說有2308字，其中包括一句長達737個字的句子，創下美國總統就職演說中最長句子的紀錄。

五、新任總統送卸任總統離開

就職演說後，副總統先陪同卸任副總統離開國會山莊。隨後，新任總統會陪同卸任總統，自國會山莊東側搭乘直升機離開。

六、簽署文件

卸任總統離開後，新任總統及其團隊、國會議員到國會山莊參議院議事廳旁的「總統室」（President’sRoom），總統將簽署文件，包括提名內閣成員文件、備忘錄、公告或行政命令等。這是雷根1981年開創的傳統，代表迅速履職的決心。

「總統室」建立於1850年代，當時總統與國會同時在3月4日中午上任，舊國會常會在前一天通過許多法案，因此卸任總統常常要晚上前往國會簽署這些法案，有時候需要整晚留在國會。「總統室」平常用於舉辦儀式性活動。

七、就職午宴

「國會正副總統就職典禮聯合委員會」自1953年起會在國會舉辦午宴，以新任總統、副總統或委員會主席的家鄉特色美食招待來賓，也反映就職典禮的主題，並致贈象徵性的禮物給總統、副總統，以表示對新政府的祝福。

八、檢閱儀式

午宴後，總統與副總統將在國會山莊東側檢閱軍儀隊，之後隨其率領，搭車沿賓州大道返回白宮，接近白宮時，也可能下車與沿路的民眾互動。隨後賓州大道將舉行盛大遊行。總統與副總統及其家人等，會在白宮外的觀禮台觀看遊行。