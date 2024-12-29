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川普陣營鬧內鬨 馬斯克槓上共和黨極右派

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統當選人川普的陣營鬧內鬨，共和黨極右派因技術移民議題槓上矽谷幫，在社群平台激烈筆戰，科技富豪馬斯克也加入戰局。 路透
美國總統當選人川普的陣營鬧內鬨，共和黨極右派因技術移民議題槓上矽谷幫，在社群平台激烈筆戰，科技富豪馬斯克也加入戰局。 路透

美國總統當選人川普的陣營鬧內鬨，共和黨極右派因技術移民議題槓上矽谷幫，在社群平台激烈筆戰，科技富豪馬斯克也加入戰局。這場論戰恐成川普2.0縮影：民粹主義基本盤與企業金主意見衝突，戰場可能從移民、稅務、貿易一路打到政府支出。

導火線是川普「讓美國再度偉大」（MAGA）極右派核心人物盧默（Laura Loomer）的言論。她在社群平台X發文，批評印度裔創業投資人克里希南（Sriram Krishnan）獲提名為人工智慧（AI）高級政策顧問，擔心會影響川普政府的移民政策，導致引進「第三世界入侵者」，有違「美國優先」精神。

馬斯克發文說：「傑出工程人才總是供不應求，是矽谷發展受限的根本因素。」他把向海外借將的工程師比喻作NBA外籍球星，例如法國的溫班亞馬和塞爾維亞的基奇，但整支隊伍仍以美國人為主。他指出，本土工程人才不足，無法滿足美國企業需求。馬斯克常公開反對非法移民但力挺H-1B簽證，因南非出生的自己在歸化為美國公民前，就是持H-1B簽證到美國工作。

獲提名與馬斯克共同管理「政府效率部」（DOGE）的印度裔生技業富豪拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）也表示，美企須從世界各地招聘頂尖人才，才能保持競爭力。但他認為H-1B簽證制度「嚴重崩壞」，應改採新制聚焦於選拔菁英中的菁英。他甚至批評美國文化「重平庸甚於卓越」、「推崇舞會皇后勝過奧林匹亞數學冠軍」，難怪培植不出一流工程師。此語又引來MAGA群眾撻伐。

川普長期親信班農（Steve Bannon）在27日「作戰室」podcast節目中，就痛批力挺H-1B的「大型科技寡頭」，並把移民描述成西方文明的威脅。

包含H-1B計畫的簽證長久來對矽谷發展至關重要，也是維繫美國高科技業的一大支柱。美國政府每個財政年度核發8.5萬件H-1B簽證。

Erickson移民集團合夥人安佛 說：「H-1B對矽谷很重要。公司贊助的簽證不只一種，但H-1B卻是大多數人可能符合資格的那種簽證。」

川普 美國大選

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