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加快遣返速度！川普邊境沙皇：軍事基地可協助驅逐非法移民

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國候任總統川普的「邊境沙皇」霍曼將對移民採取強硬措施。法新社
美國候任總統川普的「邊境沙皇」霍曼將對移民採取強硬措施。法新社

美國候任總統川普的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）27日表示，川普團隊正考慮利用軍事基地拘留移民，並利用軍機加快遣返速度。

霍曼受訪時說：「這當然是我們可以考慮的選項之一。」稱目前還沒有制定具體計畫，「我們正在等待國會，看看能給我們撥款的數目。」

川普已證實，他的團隊計畫在他上任第一天就宣布進入國家移民緊急狀態，這將允許政府從五角大廈調撥資金用於移民事務。根據法律，軍隊不能在美國本土進行逮捕，但川普的移民顧問希望，軍隊可以透過其他方式提供幫助，以加快遣返速度。

霍曼說，他認為軍隊是一個「力量乘數」（force multiplier） ，可以在運輸、行政事務、情報分析以及建設基礎設施方面提供幫助，例如可以作為短期拘留設施的大型帳篷。

霍曼說，他沒有設定具體的遣返人數目標，因為這將取決於他們獲得的資金，但他計畫把重點放在有犯罪背景的非法移民，以及已經被法官下令遣返的移民。

川普 美國大選

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