川普與馬斯克擬砍公媒資金 美國公共電視網命運難料

美國總統當選人川普與「政府效率部」主管馬斯克計畫停編公共媒體預算，引起輿論關注美國公共電視網與全國公共電台是否面臨停播命運。除了資金中斷危機外，共和黨籍國會議員也提案建立全面取消兩機構資金的法源。

美國公共電視網（Public Broadcasting Service，PBS）與全國公共電台（National Public Radio，NPR）數十年來提供「芝麻街」（Sesame Street）等教育、新聞、文化與地區性節目，是美國少數的非商業媒體。

長期反對公共媒體的共和黨認為，兩個依靠政府資金與捐款營運的媒體立場偏左，未能反映社會立場，但過去共和黨執政期間少見刪除預算或立法裁撤等行動，不過川普（Donald Trump）再度上任後，兩機構明年恐面臨資金斷供危機。

川普任命的諮詢機構「政府效率部」（DOGE）主管馬斯克（Elon Musk）為減少政府開支與降低債務，準備大砍聯邦預算，PBS與NPR是首批遭點名的機構。

紐約時報（New York Times）報導，PBS與NPR各州電視與廣播頻道已準備回應川普政府上任後的挑戰，兩機構內部文件指出，如果認為這次政府動作（刪除預算）會像過去一樣沒事過關，是不聰明的。

PBS董事會月初已收到政治諮詢業者提供的形勢報告，各州分台也向當地選出的議員說明情況。NPR內部也已準備尋求其他營運資金的可能，包括被刪除的政府預算能即刻恢復。

美國傳統媒體在播放載具多元發展下，長期面臨收視率與觸及率低落的困難，各州地區型媒體需依靠稅金資源報導地方新聞、製作教育節目與維持緊急事件通報系統。98%的美國民眾可透過上千個公共電台發射站接收NPR製作的廣播節目。

前NPR主管魯祖（Eric Nuzum）表示，為最弱勢美國民眾服務，最欠缺資源的電台，這次將受到最嚴重的影響。這些媒體播送區域是美國最偏遠的郊區。

NPR發言人賴拉（Isabel Lara）向紐時表示，公共電台若無政府資金，將造成更少資源關注地方新聞與運動、文化活動採訪。PBS發言人蓋恩茲（JeremyGaines）強調，PBS此時此刻提供的服務對美國民眾至關重要。

川普團隊與馬斯克都未回應相關問題。

除了川普與馬斯克外，共和黨籍議員也來勢洶洶。共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）與聯邦眾議員裴利（Scott Perry）今年已提出「禁止宣傳法案」（No Propaganda Act），共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）4月提出「取消全國公共電台法案」（Defund NPR Act），NPR內部也有人公開認為，頻道存在「自由派偏見」。